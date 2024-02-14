В «Райо Вальекано» высказались о возможном назначении Абаскаля

Спортивный директор «Райо Вальекано» Давид Кобеньо прокомментировал возможность назначения на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Нет, мы не рассматриваем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. У нас будет работать другой специалист», – сказал Кобеньо.