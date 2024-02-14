В «Райо Вальекано» высказались о возможном назначении Абаскаля

Спортивный директор «Райо Вальекано» Давид Кобеньо прокомментировал возможность назначения на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Нет, мы не рассматриваем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. У нас будет работать другой специалист», – сказал Кобеньо.
- Ранее журналист Артуро Диаз сообщил, что главный тренер «Спартака» вошел в шорт-лист кандидатов на пост наставника мадридской команды.
- Предыдущий главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско Хавьер Родригес был уволен со своего поста.
- Команда выиграла лишь 1 из 14 последних матчей чемпионата Испании и идет на 14-м месте.