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    • Тюкавин – Захаряну: «Навози там Мбаппе – между, не между. Ты умеешь все»

    Тюкавин – Захаряну: «Навози там Мбаппе – между, не между. Ты умеешь все»

    «Динамо» поддержало своего бывшего полузащитника Арсена Захаряна, ныне выступающего за «Реал Сосьедад», перед первым матчем испанского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Заха, брат! Желаю тебе удачи в матче против «ПСЖ», наконец-то забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе – между, не между. Ты умеешь все. Будем смотреть. Удачи», – сказал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

    «Привет, Арсен, мы все тебе желаем выйти в составе на стадионе «Парк де Пренс», показать себя и помочь команде победить. Желаем тебе выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Давай, Заха, забивай», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

    • После перехода в «Реал Сосьедад» у Захаряна одна голевая передача в 25 матчах за клуб.
    • Хавбек успел до трансфера сыграть в 5 встречах за «Динамо» в этом сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Матч «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» начнется сегодня в 23:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Москва

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    14.02.2024 11:17
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    Комментарии (9)
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    Project Бабангида
    1707899777
    : абизятельно брат, абизятельно. так их всех ара накручу, должны мне будут. ещё бы на поле выпустили
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    Купа Купыч
    1707901106
    Полировать лавку будет Зах.
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    Suvorov71
    1707901768
    Молодец Тюкавин, с юмором все в порядке, Набалдяна могут выпустить, но только здаётся его там будут возить и за ноги и между, там все умеют
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    alefreddy
    1707904510
    вроде еще не 1 апреля тогда этот юмор уместен
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    FRZZ
    1707909124
    Скорее всего будет наоборот, Мбаппе его сделает между ног....
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    Bozigit
    1707909216
    Главное смелее, смелее. Остальное все есть
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