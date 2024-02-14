Тюкавин – Захаряну: «Навози там Мбаппе – между, не между. Ты умеешь все»

«Динамо» поддержало своего бывшего полузащитника Арсена Захаряна, ныне выступающего за «Реал Сосьедад», перед первым матчем испанского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Заха, брат! Желаю тебе удачи в матче против «ПСЖ», наконец-то забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе – между, не между. Ты умеешь все. Будем смотреть. Удачи», – сказал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

«Привет, Арсен, мы все тебе желаем выйти в составе на стадионе «Парк де Пренс», показать себя и помочь команде победить. Желаем тебе выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Давай, Заха, забивай», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.