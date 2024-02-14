Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Баварии», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Лацио»: Проведель, Романьоли, Хюсай, Марушич, Хила, Гендузи, Весино, Альберто, Андерсон, Исаксен, Иммобиле.
Главный тренер: Маурицио Сарри
«Бавария»: Нойер, Мин-Джэ, Упамекано, Геррейру, Киммих, Мазрауи, Горецка, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».