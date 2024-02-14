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    • «Лацио» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2024

    «Лацио» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Баварии», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лацио»: Проведель, Романьоли, Хюсай, Марушич, Хила, Гендузи, Весино, Альберто, Андерсон, Исаксен, Иммобиле.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    «Бавария»: Нойер, Мин-Джэ, Упамекано, Геррейру, Киммих, Мазрауи, Горецка, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Бавария»

    «Лацио» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 10:11
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