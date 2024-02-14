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    Абаскаль рассказал о взаимоотношениях с Соболевым

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы о нападающем команды Александре Соболеве.

    – Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения с Александром Соболевым? Можно ли сказать, что в них наступило потепление относительно осени?

    – У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общались и общаемся. Много шутим.

    Но, как мы уже говорили, футболисты всегда довольны, когда они играют, и недовольны, когда не играют. Здесь опять же у нас есть определенные критерии и параметры, исходя из которых мы принимаем решения.

    К примеру, если на 15 минут игрок выходит, ему может хватить определенных качеств. Но для того, чтобы выходить в основе и отыграть весь матч, нужно соответствовать всем критериям, и они едины для всей команды.

    – Соболев стал больше соответствовать критериям, которые касаются футбольного поля и поведения в быту команды, после известных историй? Или все осталось на своих местах?

    – Безусловно, да – стал. В прошлом сезоне он пропустил порядка 9–10 матчей из‑за красных и желтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. Нужно понимать, какие есть плюсы и минусы.

    На самом деле он все это прекрасно понимает и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом.

    • Осенью появилась информация, что Абаскаль после матча 10‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) отстранил Соболева от тренировок в общей группе из‑за нарушения дисциплины. Отмечалось, что футболист неоднократно пропускал командные завтраки.
    • По данным «Матч ТВ», Соболев был отстранен от занятий с командой после эмоционального ответа на претензии Абаскаля, которые специалист предъявил в жесткой и оскорбительной манере.
    • 26-летний футболист в этом сезоне провел за клуб 18 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2024 08:21
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1707889991
    Сегодня день Святого Валентиеа, тра*ни Соболева. Вот и ваши взаимоотношения. :))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707893675
    Дельфин ещё играет? Я думал его уже выперли из свинарника как неотёсанное полешко. Гыгыгы
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    SLADE2019
    1707893846
    Так и хочется написать, что хреновые у тебя критерии, друг мой Абаскаль, раз команда на пятом месте плетется. Ты хоть с основным составом определись, наконец.
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