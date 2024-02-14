Абаскаль рассказал о взаимоотношениях с Соболевым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы о нападающем команды Александре Соболеве.

– Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения с Александром Соболевым? Можно ли сказать, что в них наступило потепление относительно осени?

– У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общались и общаемся. Много шутим.

Но, как мы уже говорили, футболисты всегда довольны, когда они играют, и недовольны, когда не играют. Здесь опять же у нас есть определенные критерии и параметры, исходя из которых мы принимаем решения.

К примеру, если на 15 минут игрок выходит, ему может хватить определенных качеств. Но для того, чтобы выходить в основе и отыграть весь матч, нужно соответствовать всем критериям, и они едины для всей команды.

– Соболев стал больше соответствовать критериям, которые касаются футбольного поля и поведения в быту команды, после известных историй? Или все осталось на своих местах?

– Безусловно, да – стал. В прошлом сезоне он пропустил порядка 9–10 матчей из‑за красных и желтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. Нужно понимать, какие есть плюсы и минусы.

На самом деле он все это прекрасно понимает и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом.