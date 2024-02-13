Абаскаль: «Надеюсь, я в России надолго»

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля все устраивает в России.

– Можно ли считать, что такой выбор имени ребенка (Николай) – это намек на то, что вы в России надолго?

– Да, конечно. Даже когда мы в декабре были в Испании, все мои родственники называли его Колей, Николаем.

Поэтому надеюсь, что так и будет. Понятное дело, что наша работа может отправить нас куда угодно, но он родился в России, это уже факт, это уже навсегда, и мы, естественно, очень довольны и благодарны.