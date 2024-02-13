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    Абаскаль: «Надеюсь, я в России надолго»

    Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля все устраивает в России.

    – Можно ли считать, что такой выбор имени ребенка (Николай) – это намек на то, что вы в России надолго?

    – Да, конечно. Даже когда мы в декабре были в Испании, все мои родственники называли его Колей, Николаем.

    Поэтому надеюсь, что так и будет. Понятное дело, что наша работа может отправить нас куда угодно, но он родился в России, это уже факт, это уже навсегда, и мы, естественно, очень довольны и благодарны.

    • Абаскаль в России полтора года.
    • Контракт рассчитан до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.02.2024 22:05
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    Комментарии (7)
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    WE ARE FOR PETER
    1707851181
    Продуман какой)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707851470
    Оставайся рыжий навсегда и подольше сиди в свинарне. Нам нравится, когда хряки лузеры и середняки. А под твоим чутким руководством проводим сви ней в пердив. Гыгыгы
    Ответить
    O-kolesov
    1707851714
    Оставайся рыжик с ними Будь свинячим королем.
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    СпорЦмен
    1707852277
    Как мы рады, что ты у нас есть! Главное пожёстче с Джекией, ему внимания не хватает. :)))
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    MazaiNN
    1707853036
    Руссо туристо.
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    ivany4
    1707854949
    Вероятно не только футболом интересуется, но и политикой. Ориентируется в окружающей обстановке. Если его устраивала первоначальная зарплата в Спартаке, то у клубов первой 8-10, есть возможность пригласить его тренером.
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    alefreddy
    1707905579
    как фишка ляжет
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