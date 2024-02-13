Тарханов выделил фаворита Лиги чемпионов

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов назвал фаворита сезона Лиги чемпионов.

«Больше всего шансов на победу в турнире у «Реала». «Бавария» не очень уверенно себя чувствует даже в чемпионате Германии. Мадридцы при всeм критериям сильнее конкурентов. «Манчестер Сити» тоже в неплохой форме, но Хосепу Гвардиоле вряд ли поклонится Лига чемпионов второй раз подряд», – сказал Тарханов.