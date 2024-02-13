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    Тарханов выделил фаворита Лиги чемпионов

    Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов назвал фаворита сезона Лиги чемпионов.

    «Больше всего шансов на победу в турнире у «Реала». «Бавария» не очень уверенно себя чувствует даже в чемпионате Германии. Мадридцы при всeм критериям сильнее конкурентов. «Манчестер Сити» тоже в неплохой форме, но Хосепу Гвардиоле вряд ли поклонится Лига чемпионов второй раз подряд», – сказал Тарханов.

    • «Реал» в 1/8 финала встретится с «Лейпцигом».
    • Мадридцы последний раз брали ЛЧ в 2022 году.
    • «Реал» – рекордсмен по титулам ЛЧ.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    13.02.2024 20:49
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707847760
    Ман Сити возьмёт
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