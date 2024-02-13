Стало известно, почему «Бавария» не смогла арендовать Мудрика

«Челси» не захотел отдавать в аренду «Баварии» украинского вингера Михаил Мудрика, несмотря на проявленный интерес со стороны мюнхенского клуба. По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонцы отвергли возможность ухода игрока и конкретные переговоры между клубами не состоялись. «Бавария» в итоге арендовала хавбека Брайана Сарагосу у «Гранады».

В текущем сезоне 23-летний Мудрик провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Он перешел в лондонский клуб в январе прошлого года, подписав контракт на 8,5 года.