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    • Стало известно, почему «Бавария» не смогла арендовать Мудрика

    Стало известно, почему «Бавария» не смогла арендовать Мудрика

    «Челси» не захотел отдавать в аренду «Баварии» украинского вингера Михаил Мудрика, несмотря на проявленный интерес со стороны мюнхенского клуба. По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонцы отвергли возможность ухода игрока и конкретные переговоры между клубами не состоялись. «Бавария» в итоге арендовала хавбека Брайана Сарагосу у «Гранады».

    • В текущем сезоне 23-летний Мудрик провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
    • Он перешел в лондонский клуб в январе прошлого года, подписав контракт на 8,5 года.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    13.02.2024 15:32
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    Комментарии (1)
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    Давид59
    1707834664
    На 8,5 лет, наверное. Грамотеи
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