Уткин предложил «Спартаку» африканский вектор развития

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин пошутил над тем, как стоит развиваться «Спартаку».

«С другой стороны, нафига вообще нужен тренер? Вон в Кубке Африки выиграл Кот-д'Ивуар, который вообще по ходу турнира одного тренера уволил, а другого назначил.

Ну, что сказать? Наверное, это хороший пример, который можно перенять «Спартаку». Ему нужен спортивный директор из Африки и ставка на африканских легионеров. Тогда тренер будет просто не нужен – одной проблемой меньше», – сказал Уткин.