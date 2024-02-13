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    Уткин предложил «Спартаку» африканский вектор развития

    Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин пошутил над тем, как стоит развиваться «Спартаку».

    «С другой стороны, нафига вообще нужен тренер? Вон в Кубке Африки выиграл Кот-д'Ивуар, который вообще по ходу турнира одного тренера уволил, а другого назначил.

    Ну, что сказать? Наверное, это хороший пример, который можно перенять «Спартаку». Ему нужен спортивный директор из Африки и ставка на африканских легионеров. Тогда тренер будет просто не нужен – одной проблемой меньше», – сказал Уткин.

    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Сборная Кот-д'Ивуара выиграла домашний Кубок африканских наций, уволив главного тренера прямо по ходу турнира – Эмерс Фаэ сменил Жана-Луи Гассе после группового этапа.

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    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

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    13.02.2024 14:12
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    Комментарии (7)
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    WE ARE FOR PETER
    1707823238
    Ветеринар им нужен)
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    Project Бабангида
    1707823394
    команда настолько продвинута что управляется планшетом
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1707825716
    Уууу расист
    Ответить
    Cleaner
    1707828811
    В Спартаке можно запросто СВИНОЙ грипп подхватить. Африканцам это надо???...)))
    Ответить
    fakeid
    1707829784
    стыдно за зулусятник тарасофский)
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707831880
    Пора хрякам снова устроить охоту за зулусами и пигмеями. Гыгыгы
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