Защитник «Динамо» сломал ключицу в товарищеском матче

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в товарищеской игре с казахстанским «Елимаем» 11 февраля.

В ближайшие дни он перенесет операцию и будет восстанавливаться в Москве.

«К сожалению, в матче с «Елимаем» травму получил Стас Бессмертный. Но я уверен, что у него все будет хорошо, и надеюсь, он вернется в команду как можно быстрее», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.