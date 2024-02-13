Защитник «Динамо» сломал ключицу в товарищеском матче

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в товарищеской игре с казахстанским «Елимаем» 11 февраля.
В ближайшие дни он перенесет операцию и будет восстанавливаться в Москве.
«К сожалению, в матче с «Елимаем» травму получил Стас Бессмертный. Но я уверен, что у него все будет хорошо, и надеюсь, он вернется в команду как можно быстрее», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
- Матч с «Елимаем» закончился победой бело-голубых со счетом 2:1.
- 19-летний Бессмертный провел в этом сезоне 9 матчей за «Динамо» и забил 1 гол.