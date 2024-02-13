Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Защитник «Динамо» сломал ключицу в товарищеском матче

    Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в товарищеской игре с казахстанским «Елимаем» 11 февраля.

    В ближайшие дни он перенесет операцию и будет восстанавливаться в Москве.

    «К сожалению, в матче с «Елимаем» травму получил Стас Бессмертный. Но я уверен, что у него все будет хорошо, и надеюсь, он вернется в команду как можно быстрее», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

    • Матч с «Елимаем» закончился победой бело-голубых со счетом 2:1.
    • 19-летний Бессмертный провел в этом сезоне 9 матчей за «Динамо» и забил 1 гол.

    Новости по теме
    Григорян рассказал, в чем Личка превосходит остальных тренеров РПЛ 1
    Защитник «Динамо» перенес операцию 1
    Личка назвал две позиции, требующие усиления в «Динамо» 1
    Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Москва

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2024 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1707826832
    Случай неприятный. Парню скорее поправится. Судя по фамилии это Дункан Маклаут
    Ответить
    neim
    1707888589
    Жаль конечно. Получить травму в товарняке есть совсем не хорошо. Здоровья и скорейшего выздоровления Станиславу.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+