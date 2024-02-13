Орлов рассказал о запрете говорить о трансферах «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, обсуждал ли он трансферную политику «Зенита» с председателем совета директоров клуба Александром Медведевым.

«Да, но пока он мне не разрешил рассказывать то, что он мне сказал. Вот и все», – сказал Орлов.