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    Орлов рассказал о запрете говорить о трансферах «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, обсуждал ли он трансферную политику «Зенита» с председателем совета директоров клуба Александром Медведевым.

    «Да, но пока он мне не разрешил рассказывать то, что он мне сказал. Вот и все», – сказал Орлов.

    • Ранее комментатор выразил точку зрения, что еще один российский сильный игрок перейдет в «Зенит» зимой.
    • В текущее трансферное окно в петербургскую команду перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    13.02.2024 12:42
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    Комментарии (16)
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    Дубина
    1707817801
    Всем до лампочки что в помойке аля-бзянита твориться! Цыганей накупят яще бразильских вот и все! Прям тут новости((( ХА ХА ХА)!! Стыдно за лазурных всем и всегда.
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    WE ARE FOR PETER
    1707823871
    И правильно) свинячий глаз сглазить может)
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    Скай
    1707828756
    вся трансферная политика бЗдинита, бери больше кидай дальше, благо халявы полно, либо собрать объедки с чужих столов, ха-ха. Своего ничего нет. Срамота. Вонючки они везде вонючки.
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    Suvorov71
    1707838855
    Гена Флюгер как всегда по ветру, все знают, что он зарабатывает а промквасе, потому и жопу рвет, деньги решают все, а о помойке как о покойнике только ......, ну потому и помойка
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