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    • Смородская объяснила, для чего комментирует события в российском футболе

    Смородская объяснила, для чего комментирует события в российском футболе

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала ответил на вопрос о своей мотивации оставаться в инфополе российского футбола.

    – Какая у вас мотивация оставаться инфополе российского футбола?

    – Мотивации нет – просто мне звонят, а я отвечаю. Иногда задумываюсь: «А стоит ли?» Я однажды спросила у одного корреспондента, почему он звонит именно мне. Ответ был прост: «Ну вы же скажете правду». Люди уже отчаялись ее получить, поэтому звонят мне.

    – Сколько в среднем принимаете звонков от журналистов в день?

    – Когда день богатый на события – примерно 10-12.

    • Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016‑го.
    • Ранее она рассказала, что Валерий Карпин мог стать главным тренером команды в 2014 году, придя на смену Леониду Кучуку, но совет директоров заблокировал кандидатуру нынешнего наставника сборной России. В итоге «Локомотив» возглавил Миодраг Божович.

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    Источник: Sport24

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    13.02.2024 14:30
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Красногорск_Фан
    1707817532
    Спасибо что Карпина не было в Локо. Не наш он.
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    WE ARE FOR PETER
    1707829653
    Правду для начала знать надо
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