Смородская объяснила, для чего комментирует события в российском футболе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала ответил на вопрос о своей мотивации оставаться в инфополе российского футбола.

– Какая у вас мотивация оставаться инфополе российского футбола?

– Мотивации нет – просто мне звонят, а я отвечаю. Иногда задумываюсь: «А стоит ли?» Я однажды спросила у одного корреспондента, почему он звонит именно мне. Ответ был прост: «Ну вы же скажете правду». Люди уже отчаялись ее получить, поэтому звонят мне.

– Сколько в среднем принимаете звонков от журналистов в день?

– Когда день богатый на события – примерно 10-12.