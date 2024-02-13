Смородская объяснила, для чего комментирует события в российском футболе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала ответил на вопрос о своей мотивации оставаться в инфополе российского футбола.
– Какая у вас мотивация оставаться инфополе российского футбола?
– Мотивации нет – просто мне звонят, а я отвечаю. Иногда задумываюсь: «А стоит ли?» Я однажды спросила у одного корреспондента, почему он звонит именно мне. Ответ был прост: «Ну вы же скажете правду». Люди уже отчаялись ее получить, поэтому звонят мне.
– Сколько в среднем принимаете звонков от журналистов в день?
– Когда день богатый на события – примерно 10-12.
- Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016‑го.
- Ранее она рассказала, что Валерий Карпин мог стать главным тренером команды в 2014 году, придя на смену Леониду Кучуку, но совет директоров заблокировал кандидатуру нынешнего наставника сборной России. В итоге «Локомотив» возглавил Миодраг Божович.