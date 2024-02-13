Экс-форвард «Зенита»: «Педро — дерзкий пацан! Все у него получается — обыгрывает, отдает, бежит»

Бывший нападающий «Зенита» и «Москвы» Андрей Николаев оценил трансферы петербургского клуба.

– Из новичков «Зенита» очень нравится Педро – дерзкий пацан! Все у него получается – обыгрывает, отдает, бежит.

Я таких футболистов в российском чемпионате давно не помню, чтобы в таком возрасте был таким наглым. Наверное, только Акинфеев в свое время таким был. Я, честно говоря, думал, что Педро в РПЛ немного стушуется, хотя по факту чемпионат еще не начался.

Артур тоже неплохой, как и все, в общем, кого приобрели в это межсезонье. И это с учетом того, что сейчас они под нагрузками.

– Всех новобранцев Семак наигрывает в основной состав?

– Я думаю, что сто процентов. Они и переходили, скорее всего, с такой оговоркой, что им будет даваться шансов не меньше, чем Кассьерре, как минимум.

– И кто тогда присядет? Мостовой, например?

– Думаю, Мостовому не стоит абсолютно беспокоиться из-за «бразильской системы». Ну, присядет и присядет. Но он может быть нужен как игрок с русским паспортом для баланса лимита.

А если россияне закроют другие позиции, то я хочу сказать, что Мостовой не показал чего-то сверхъестественного, из-за чего его нельзя заменить. Он, по сути, играл как раз потому, что надо было ставить русского, у него было много практики, он показывал свой уровень, но не вау, грубо говоря, не Малком.