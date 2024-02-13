Гвардиола сравнил показатели Холанда с Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру нападающего Эрлинга Холанда, который вернулся на поле после травмы.

«Эрлинг молод. Он играет на самой сложной позиции на поле. Его окружают четыре или пять игроков. Я сказал ему, что нужен позитивный настрой и что голы придут. Дело не только в голах, не только в этом. Он должен воодушевлять своих товарищей по команде.

Такому высокому парню нелегко вернуться после травмы. Он жаждет забивать голы, но ему нужно расслабиться.

Эрлинг очень силен. Он хорошо адаптировался. У нас прекрасная команда, которая легко принимает новичков. Нужен один день – и игрок становится частью коллектива. Эрлинг прочувствовал это с первого же дня.

Мы никогда не давили на него, требуя забивать, и он прекрасно справился с ситуацией. Посмотрите на его показатели, в таком возрасте даже у Месси и Роналду таких не было. Он забивал везде, где был, и мы рады, что он с нами. Он пропустил два месяца, но мы довольны, что теперь он вернулся», – сказал Гвардиола.