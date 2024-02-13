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    Гвардиола сравнил показатели Холанда с Месси и Роналду

    Главный тренер «Манчестер Сити» оценил игру нападающего Эрлинга Холанда, который вернулся на поле после травмы.

    «Эрлинг молод. Он играет на самой сложной позиции на поле. Его окружают четыре или пять игроков. Я сказал ему, что нужен позитивный настрой и что голы придут. Дело не только в голах, не только в этом. Он должен воодушевлять своих товарищей по команде.

    Такому высокому парню нелегко вернуться после травмы. Он жаждет забивать голы, но ему нужно расслабиться.

    Эрлинг очень силен. Он хорошо адаптировался. У нас прекрасная команда, которая легко принимает новичков. Нужен один день – и игрок становится частью коллектива. Эрлинг прочувствовал это с первого же дня.

    Мы никогда не давили на него, требуя забивать, и он прекрасно справился с ситуацией. Посмотрите на его показатели, в таком возрасте даже у Месси и Роналду таких не было. Он забивал везде, где был, и мы рады, что он с нами. Он пропустил два месяца, но мы довольны, что теперь он вернулся», – сказал Гвардиола.

    • Холанд в прошлом году сыграл в последний раз 6 декабря, а вернулся на поле уже 31 января.
    • С тех пор он провел 3 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

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    Источник: Sky Sports

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    13.02.2024 09:03
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    Комментарии (2)
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    midneir
    1707811292
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1707811453
    Говорят что он до сих пор продолжает рости и что за время пребывания в ман Сити вырос на 4 см интересно это не скажется отрицательно на его игре в дальнейшем или же наоборот положительно сильно высокие люди обычно владеют плохой стартовой скоростью а у него она пока очень приличная
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