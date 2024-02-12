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    Булыкин назвал сильные качества Дзюбы

    Бывший форвард «Локомотива» Артем Дзюбы выделил сильные качества нападающего команды Артема Дзюбы.

    «Он и в свои лучшие годы чередовал хорошие игры с плохими. Нападающие – люди зависимые. Многое зависит от полузащитников, а так он выигрывает борьбу, много мячей скидывает и создаeт остроту. В этом он всегда будет хорош, даже в 37», – сказал Булыкин.

    • Дзюба в «Локо» год.
    • В этом сезоне у 35-летнего игрока 20 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
    • Сейчас Дзюба отсутствует на сборе «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам.

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    Источник: Metaratings

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    12.02.2024 23:35
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707770545
    Так и есть! Дзюба крут
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    DOCTOR PENALTY
    1707771079
    Азмун к этой характеристике может кое-что добавить. )
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    СпорЦмен
    1707798281
    Много говорит, значит рабочий рот. Вертуоз, работы ртом!
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    andrei-sarap-yandex
    1707809231
    почему ДЗЮБА не заиграл в ЕВРОПЕ ??? А РОССИИ заиграл за счёт паспорта .....а сильная сторона ДЗЮБЫ это его РУКА ....МАСТУР....ТЬ
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