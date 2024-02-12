Булыкин назвал сильные качества Дзюбы

Бывший форвард «Локомотива» Артем Дзюбы выделил сильные качества нападающего команды Артема Дзюбы.

«Он и в свои лучшие годы чередовал хорошие игры с плохими. Нападающие – люди зависимые. Многое зависит от полузащитников, а так он выигрывает борьбу, много мячей скидывает и создаeт остроту. В этом он всегда будет хорош, даже в 37», – сказал Булыкин.