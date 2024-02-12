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    • Мостовой: «Спартак» устроил с Джикией какое-то шоу, как будто специально ищет скандалы»

    Мостовой: «Спартак» устроил с Джикией какое-то шоу, как будто специально ищет скандалы»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по ситуации вокруг защитника команды Георгия Джикии.

    • У Джикии летом истекает контракт.
    • По словам агента игрока Вадима Шпинева, контракт не будет продлен, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.
    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

    «Даже если «Спартак» решил, что с Джикией им дальше не по пути, надо было нормально все сделать. Попрощаться как следует. Все-таки он немало лет провел в красно-белой футболке. Не помню, чтобы в «Зените», «Локомотиве» или ЦСКА так прощались с капитанами.

    С Джикией устроили какое-то шоу, «Спартак» как будто специально ищет скандалы», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.02.2024 21:31
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1707765056
    что-то мне кажется, что джикия в итоге окажется в питере. бесплатный, опытный, с правильным паспортом. лям кинут в качестве подъёмных - и пусть будет, на всякий случай. тем более, что спартаг его однажды у нас перехватил. значит, что-то в нём видели в зените.
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    САДЫЧОК
    1707766984
    Уберите этого неадеквата продажного Мостового !
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    СпорЦмен
    1707767622
    Зато Джекия знает что нужно делать с красно-белой футболкой, парашу протирать!
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    WE ARE FOR PETER
    1707769576
    Так про скандалы Спартака все и пишут))) хвалиться то больше нечем)) то банька капитанская то бериша с испанцем))
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