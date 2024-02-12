Мостовой: «Спартак» устроил с Джикией какое-то шоу, как будто специально ищет скандалы»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по ситуации вокруг защитника команды Георгия Джикии.
- У Джикии летом истекает контракт.
- По словам агента игрока Вадима Шпинева, контракт не будет продлен, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
«Даже если «Спартак» решил, что с Джикией им дальше не по пути, надо было нормально все сделать. Попрощаться как следует. Все-таки он немало лет провел в красно-белой футболке. Не помню, чтобы в «Зените», «Локомотиве» или ЦСКА так прощались с капитанами.
С Джикией устроили какое-то шоу, «Спартак» как будто специально ищет скандалы», – сказал Мостовой.