Мостовой: «Спартак» устроил с Джикией какое-то шоу, как будто специально ищет скандалы»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по ситуации вокруг защитника команды Георгия Джикии.

У Джикии летом истекает контракт.

По словам агента игрока Вадима Шпинева, контракт не будет продлен, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

«Даже если «Спартак» решил, что с Джикией им дальше не по пути, надо было нормально все сделать. Попрощаться как следует. Все-таки он немало лет провел в красно-белой футболке. Не помню, чтобы в «Зените», «Локомотиве» или ЦСКА так прощались с капитанами.

С Джикией устроили какое-то шоу, «Спартак» как будто специально ищет скандалы», – сказал Мостовой.