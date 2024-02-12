Гурцкая предрек Джикии проблемы в поиске нового клуба

Блогер, агент Тимур Гурцкая оценил ситуацию защитника «Спартака» Георгия Джикии.

У Джикии летом истекает контракт.

По словам агента игрока Вадима Шпинева, контракт не будет продлен, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

Джикия в «Спартаке» с 2017 года. Гурцкая участвовал в том трансфере из «Амкара».

«Не уверен, что Джикия спокойно найдeт клуб. Он не закончит карьеру, но когда ты уходишь из «Спартака», финансы, большая команда, а ещe, условно, тебе нужно будет уезжать из Москвы… Это сложный момент.

Что делать? Если руководство «Спартака» считает, что у них должен быть Абаскаль, то они должны договориться с Георгием, что он уходит из команды. Прямо сегодня, если они считают, что он не может там играть. У них нет другого выхода. Если они оставляют, то получается, все ждут увольнения Абаскаля», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».