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    Гурцкая предрек Джикии проблемы в поиске нового клуба

    Блогер, агент Тимур Гурцкая оценил ситуацию защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    • У Джикии летом истекает контракт.
    • По словам агента игрока Вадима Шпинева, контракт не будет продлен, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.
    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года. Гурцкая участвовал в том трансфере из «Амкара».

    «Не уверен, что Джикия спокойно найдeт клуб. Он не закончит карьеру, но когда ты уходишь из «Спартака», финансы, большая команда, а ещe, условно, тебе нужно будет уезжать из Москвы… Это сложный момент.

    Что делать? Если руководство «Спартака» считает, что у них должен быть Абаскаль, то они должны договориться с Георгием, что он уходит из команды. Прямо сегодня, если они считают, что он не может там играть. У них нет другого выхода. Если они оставляют, то получается, все ждут увольнения Абаскаля», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2024 20:43
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    Комментарии (7)
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    Mirak92
    1707768653
    Это последний агент к кому нужно обращаться.Мразотный персонаж
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    WE ARE FOR PETER
    1707769295
    Блогер и агент! Дармоед и балабол
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    ScarlettOgusania
    1707770653
    Малышев ведёт себя чересчур дипломатично (как тряпка) по отношению к обоим, а его должен интересовать только клуб и его реноме, если тебе важен тренер, игрок должен покинуть клуб, слишком много наговорил лишнего с агентом, и не оставляешь эту "токсичную бомбу" на лавке, прикрывшуюся "любовью к ромбику" (на деле - к контракту!) - тут гурцкая прав, к сожалению...
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    alefreddy
    1707772106
    подливает масло в огонь певица Гурцская
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    Хургада
    1707799068
    Оба - на выход! Джикия - уже не тянет уровень, а Абаскаль - еще не тянет.
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    моэм
    1707801140
    Если за год до окончания контракта клуб не предлагает перезаключения , то и дураку понятно что ты не нужен ...год назад от Шпынёва был намёк , что Джикия собирается в Локо , но продолжения темы не последовало , думаю по инициативе Джикии , решившего поверить в туманные обещания от Спартака и оставшегося ныне в дураках....на тот момент Жоре было 29 и был в отличной форме , займи тогда Жора твёрдую позицию , имел бы 3 летний контракт в Спартаке или в Локо .
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