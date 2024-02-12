Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Кузнецов дал прогноз, что произойдет с Круговым в «Зените-2»

    Кузнецов дал прогноз, что произойдет с Круговым в «Зените-2»

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал ситуацию защитника Данила Кругового.

    • Круговой присоединится к ЦСКА летом как свободный агент.
    • Сейчас Данил в «Зените-2», куда его спустило руководство «Зенита».
    • Круговой – воспитанник петербуржцев.

    «В том, что в истории с Круговым все получилось так, как получилось, виноваты обе стороны. Круговой за спиной своего клуба договорился с другой командой, а «Зенит» не пошел на уступки. Безусловно, Кругового наказали. А правильно это или нет – другой вопрос, этого я не знаю.

    В «Зените-2» его уровень, несомненно, сильно упадет. Ты прибавляешь только тогда, когда тренируешься и играешь с сильными футболистами. В «Зените-2» расти он не будет. Это навредит как самому Круговому, так и ЦСКА. Логично, что так «Зенит» решил насолить ЦСКА за подписание контракта с их футболистом», – сказал Кузнецов.

    Новости по теме
    Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2» 8
    Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита» 9
    «Зенит» отзаявил Кругового с сезона РПЛ 14
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2024 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707756728
    До лета промаринуется в дубле, а там перерыв летний. И получат кони растренированного футболиста, который будет полгода набирать форму, а там опять перерыв и каникулы. В общем удачи! Гыгыгы
    Ответить
    portero
    1707757508
    Всё зависит от Кругового, если он не может без нянек, то уровень упадёт....
    Ответить
    adenttor
    1707761543
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    fakeid
    1707761624
    лучше его сейчас отдать. хоть какие деньги, ну и лошадям поможет быть выше хряков.
    Ответить
    моэм
    1707801803
    Что значит "за спиной клуба ?....Зенит не знал что игрок за полгода имеет право на переговоры с другим клубом ?....Круговой никакой подлости не сделал , честно отказался от нового контракта с Зенитом , и открыто выразил желание уйти ....а вот поступок Зенита , с отправкой в зеньку-2 просто мелкая пакость , вызывающее чувство гадливости .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+