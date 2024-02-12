Кузнецов дал прогноз, что произойдет с Круговым в «Зените-2»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал ситуацию защитника Данила Кругового.

Круговой присоединится к ЦСКА летом как свободный агент.

Сейчас Данил в «Зените-2», куда его спустило руководство «Зенита».

Круговой – воспитанник петербуржцев.

«В том, что в истории с Круговым все получилось так, как получилось, виноваты обе стороны. Круговой за спиной своего клуба договорился с другой командой, а «Зенит» не пошел на уступки. Безусловно, Кругового наказали. А правильно это или нет – другой вопрос, этого я не знаю.

В «Зените-2» его уровень, несомненно, сильно упадет. Ты прибавляешь только тогда, когда тренируешься и играешь с сильными футболистами. В «Зените-2» расти он не будет. Это навредит как самому Круговому, так и ЦСКА. Логично, что так «Зенит» решил насолить ЦСКА за подписание контракта с их футболистом», – сказал Кузнецов.