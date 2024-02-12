Пименов дал совет «Локомотиву» насчет Дзюбы

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов считает, что клуб должен продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.
«Артeм всe ещe на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду.
Он не столь стабилен? Но очень полезен в данный момент. Всe равно вся опасность исходит от него», – сказал Пименов.
- Дзюба в «Локо» год.
- В этом сезоне у 35-летнего игрока 20 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
- Сейчас Дзюба отсутствует на сборе «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам.