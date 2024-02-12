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    Пименов дал совет «Локомотиву» насчет Дзюбы

    Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов считает, что клуб должен продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Артeм всe ещe на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду.

    Он не столь стабилен? Но очень полезен в данный момент. Всe равно вся опасность исходит от него», – сказал Пименов.

    • Дзюба в «Локо» год.
    • В этом сезоне у 35-летнего игрока 20 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
    • Сейчас Дзюба отсутствует на сборе «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам.

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    Источник: Metaratings

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    12.02.2024 17:40
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1707753113
    ...поддержу желание Пименова!...
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    TIMOTHY
    1707754512
    Совершенно верно
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    Mirak92
    1707768779
    А ну прочь руки от Дзюбы!! Он и сам хорошо ими работает
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