Пименов дал совет «Локомотиву» насчет Дзюбы

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов считает, что клуб должен продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Артeм всe ещe на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду.

Он не столь стабилен? Но очень полезен в данный момент. Всe равно вся опасность исходит от него», – сказал Пименов.