Мостовой: «Не стоит называть кого-то «русским Месси» и осквернять фамилию великого футболиста»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой призвал не называть никого из российских футболистов «русским Месси».

Так называли бывшего игрока «Спартака» Дениса Давыдова.

Он уже ушел из профессионального футбола.

Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

«Далeкие от футбола люди после нескольких успешных игр молодых футболистов начинают чесать языком и называть их «русскими Месси». Нельзя бросаться такими фразами. Не стоит сравнивать с великими футболистами и осквернять их фамилии. Сами игроки не сравнивают себя с ними, потому что понимают разницу – это небо и земля. А Месси даже не знает, где Россия находится.

Слушайте людей, которые были на высочайшем уровне. Это такие, как Александр Мостовой и ещe несколько футболистов», – сказал Мостовой.