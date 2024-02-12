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    • Мостовой: «Не стоит называть кого-то «русским Месси» и осквернять фамилию великого футболиста»

    Мостовой: «Не стоит называть кого-то «русским Месси» и осквернять фамилию великого футболиста»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой призвал не называть никого из российских футболистов «русским Месси».

    • Так называли бывшего игрока «Спартака» Дениса Давыдова.
    • Он уже ушел из профессионального футбола.
    • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

    «Далeкие от футбола люди после нескольких успешных игр молодых футболистов начинают чесать языком и называть их «русскими Месси». Нельзя бросаться такими фразами. Не стоит сравнивать с великими футболистами и осквернять их фамилии. Сами игроки не сравнивают себя с ними, потому что понимают разницу – это небо и земля. А Месси даже не знает, где Россия находится.

    Слушайте людей, которые были на высочайшем уровне. Это такие, как Александр Мостовой и ещe несколько футболистов», – сказал Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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    12.02.2024 17:03
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1707748055
    Чувствую, сейчас за такое высказывание Царю отгрузят.
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    baggio80
    1707749006
    Все Мостовому теперь закроют дорогу на Матч тв
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    Александр-Каратеев-yandex
    1707755056
    Не стоит называть себя царём и осквернять имена великих правителей земли.
    Ответить
    subbotaspartak
    1707755543
    Месси - аргентинский Мостовой, ты этого хотел? Жалко он не знает кто это.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707770272
    Приколист Александр)
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    sochi-2013
    1708231522
    "" Месси даже не знает, где Россия находится." Взял и оскорбил "великого футболиста", фактически назвав того недоумком.
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