Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Зарема объяснила, почему ситуация вокруг Джикии на руку руководству «Спартака»

    Зарема объяснила, почему ситуация вокруг Джикии на руку руководству «Спартака»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации вокруг защитника команды Георгия Джикии.

    • У Джикии летом истекает контракт.
    • По словам агента игрока Вадима Шпинева, контракт не будет продлен, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.
    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

    «Вместо того, чтобы сделать официальное заявление от клуба, принять решение, сообщить о нем, футболист говорит сам. Не гендиректор, не спортивный директор, а сам Джикия. Замели проблему под ковер. Теперь в играх, в которых Джикия будет на поле, вся футбольная общественность будет смотреть только на него, разглядывая под лупой любое неверное действие, и выносить свой вердикт, поднимая палец вверх и вниз – достоин он нового контракта или нет?

    Это все очень нездорово, потому что положительные действия воспринимаются как данность, а любую ошибку будут обсуждать еще три недели. Руководству это на руку, конечно, фокус с Алексиса Дуарте сместится на Джикию», – сказала Салихова.

    Новости по теме
    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает» 14
    Джикия выиграл суд у застройщика 3
    Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2024 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1707747881
    Наблюдается полная бездарность клубного руководства. Вот только не надо крайним делать Дуарте, он не хуже Джикии сейчас. *****
    Ответить
    JTherry
    1707748074
    "положительные действия воспринимаются как данность..." из всех "положительных действий" у Джикии только пасы вратарю и ближнему защитнику, чтобы наверняка, и не обсуждали, что накосячил...) а косячит, когда длинные пасы - все в аут, когда мяч ему прокидывают "в очко", когда обводят, как ребенка на быстром беге, когда не видит напов соперника в своей штрафной, когда ломает офсайдную линию, когда вместо игры в защите зачем-то бежит в ворота ("жопой отобью"!)...
    Ответить
    NewLife
    1707750889
    Глупеет на глазах.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707755961
    Зарема постеснялась заявить что в свинарнике все и всегда и со всеми по свинячьи *! Газизов не даст соврать,как вариант
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707756085
    Спартак любит шумиху вокруг себя создать,хорошая она или плохая все равно! А так как хорошего ничего нет,пиарятся на плохом)) главное визжать и ныть
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707756510
    Права Зарема то
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707759677
    Зарема переживает за свинарник
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+