Зарема объяснила, почему ситуация вокруг Джикии на руку руководству «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации вокруг защитника команды Георгия Джикии.

У Джикии летом истекает контракт.

По словам агента игрока Вадима Шпинева, контракт не будет продлен, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

«Вместо того, чтобы сделать официальное заявление от клуба, принять решение, сообщить о нем, футболист говорит сам. Не гендиректор, не спортивный директор, а сам Джикия. Замели проблему под ковер. Теперь в играх, в которых Джикия будет на поле, вся футбольная общественность будет смотреть только на него, разглядывая под лупой любое неверное действие, и выносить свой вердикт, поднимая палец вверх и вниз – достоин он нового контракта или нет?

Это все очень нездорово, потому что положительные действия воспринимаются как данность, а любую ошибку будут обсуждать еще три недели. Руководству это на руку, конечно, фокус с Алексиса Дуарте сместится на Джикию», – сказала Салихова.