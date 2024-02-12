Галактионов объяснил неудачный старт сезона для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему команда в сезоне РПЛ стартовала неудачно.

«Перед началом летней части сезона мы столкнулись с определенными проблемами. Во-первых, поменялась пара основных центральных защитников. Лукас Фассон вернулся после долгой травмы, а Женя Морозов приехал из команды, которая играла совершенно по другой схеме. Им нужно было время, чтобы притереться.

Во-вторых, мы лишились нашего джокера, который не всегда удачно выходил в стартовом составе, но по ходу матча всегда усиливал игру, – Вильсона Изидора», – сказал тренер.