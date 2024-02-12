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    • Галактионов объяснил неудачный старт сезона для «Локомотива»

    Галактионов объяснил неудачный старт сезона для «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему команда в сезоне РПЛ стартовала неудачно.

    «Перед началом летней части сезона мы столкнулись с определенными проблемами. Во-первых, поменялась пара основных центральных защитников. Лукас Фассон вернулся после долгой травмы, а Женя Морозов приехал из команды, которая играла совершенно по другой схеме. Им нужно было время, чтобы притереться.

    Во-вторых, мы лишились нашего джокера, который не всегда удачно выходил в стартовом составе, но по ходу матча всегда усиливал игру, – Вильсона Изидора», – сказал тренер.

    • Изидор в аренде в «Зените».
    • «Локомотив» закончил 2023 год на 4-м месте РПЛ.
    • Сейчас команда на сборах в ОАЭ.

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    Источник: Sport24

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    12.02.2024 15:32
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1707742707
    ...какие-то детские отмазки(...
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    ...уефан
    1707742883
    ...хочется, чтобы Локо прогрессировал...
    Ответить
    Красногорск_Фан
    1707753363
    А на хрена лишились если был полезен? Да еще прямого конкурента усилили. Что мешало защитников зимой найти. Очередной чемпионат по отсутствию логики. Я думал он с уходом немцев закончится. Никогда такого не было и вот снова (с)
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