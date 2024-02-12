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    Овчинников – об Абаскале: «У него только понты»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о фигуре коллеги Гильермо Абаскаля из «Спартака».

    «Красно-белые «хорошо» начали подготовку. Футболисты других клубов уже приступили к тренировкам, а они позже всех начали. Главному тренеру команды хотелось подольше побыть дома. Отдыхал, потом решил приехать и поработать. У него только понты.

    Его агенты рассказывали, что за ним чуть ли не пол-Европы и испанские клубы гоняются. А потом они мягко сказали, что тренер останется в «Спартаке». Он получает такие деньги в московском клубе, что сам он не уйдет, его автогеном не выжмешь. Паяльной лампой будешь его жечь, а он не уйдет. Вся ситуация в клубе идет от главного тренера. Если бы у него была нормальная жесткая рука, которой бы он руководил командой, то к нему бы прислушивались и было все по-другому», – сказал Овчинников.

    • Абаскаль в «Спартаке» полтора года.
    • Контракт действует до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: Betonmobile

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    12.02.2024 15:09
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    Комментарии (8)
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    Cleaner
    1707739994
    Овчинников – об Абаскале: «У него только понты». Зато какие понты - ИСТИННО СПАРТАКОВСКИЕ понты!!!...)))
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    7:1
    1707741403
    как-то не здраво рассуждает, предвзято, я бы сказал. при всей нелюбви к тарасятнику, считаю, что рыжий вполне достойный тренер, даже бегает, прыгает и машет руками почти как тедеска. глаза горят, не отбывает номер за бабло. и что за ересь, что за ним европа охотится. он ровно год назад, 13 февраля (я погуглил) продлил контракт. после чего отпадает всякий смысл угрожать руководству хряков, что вот, европа интересуется, поднимайте з/п. бред сивой овчины.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707741838
    Да и сам клуб одни сплошные понты. Гыгыгы
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    ...уефан
    1707743464
    ...он не тренер, он - "коуч", мать его!)))...
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    VVM1964
    1707753975
    "Ваше мнение очень важно для нас" ... ))) Что-то я не знаю, а каких успехов достиг Овчинников на тренерском поприще и какая очередь стоит за ним ... ???
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    zigbert
    1707809512
    Вообще то надо знать человека прежде чем делать выводы о его характере.
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