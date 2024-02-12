Овчинников – об Абаскале: «У него только понты»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о фигуре коллеги Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Красно-белые «хорошо» начали подготовку. Футболисты других клубов уже приступили к тренировкам, а они позже всех начали. Главному тренеру команды хотелось подольше побыть дома. Отдыхал, потом решил приехать и поработать. У него только понты.

Его агенты рассказывали, что за ним чуть ли не пол-Европы и испанские клубы гоняются. А потом они мягко сказали, что тренер останется в «Спартаке». Он получает такие деньги в московском клубе, что сам он не уйдет, его автогеном не выжмешь. Паяльной лампой будешь его жечь, а он не уйдет. Вся ситуация в клубе идет от главного тренера. Если бы у него была нормальная жесткая рука, которой бы он руководил командой, то к нему бы прислушивались и было все по-другому», – сказал Овчинников.