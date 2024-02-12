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    Хиддинк объяснил, чем чреват международный бан России

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк раскрыл пагубное значение международного бана для страны.

    • Бан России длится 2 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта против Сербии в Москве.

    «Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого.

    Как повлияет изоляция российского футбола на молодых футболистов? Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Андрею Аршавину или Александру Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», – сказал Хиддинк.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.02.2024 14:04
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    Комментарии (14)
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    Давид59
    1707738656
    Объяснил кому? Нам? Объяснять надо тому, из-за кого вся эта фигня.
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    111ax
    1707739175
    пендосы и их шестерки вторгаются в десятки стран десятилетиями с миллионами жертв, но никаких отстранений. Все потому, что все этим международные федерации под контролем у них всецело. Вот это и надо менять
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1707748975
    Отличный способ развивать свой футбол а не смотреть на других
    Ответить
    --google
    1707750756
    Так прекращайте свои фашистские преступления и всё наладится. Только футбол в России не станет лучше. Ленивые миллионеры не готовы к мировой игре. И не надо...
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    andr45
    1707751973
    А как же без энтого ФУфа, УЕфу раскрылись Бобров, Федотов, Бесков, Хомич, Яшин, ....?)
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    Виторио
    1707807993
    Надо просто Ювентус пригласить в РПЛ, и всё уладится.
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