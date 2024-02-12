Хиддинк объяснил, чем чреват международный бан России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк раскрыл пагубное значение международного бана для страны.

Бан России длится 2 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

Ближайший состоится 21 марта против Сербии в Москве.

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого.

Как повлияет изоляция российского футбола на молодых футболистов? Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Андрею Аршавину или Александру Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», – сказал Хиддинк.

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