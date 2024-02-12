Кержаков ответил, почему у него не получается закрепиться ни в одном клубе

Тренер Александр Кержаков объяснил свое короткое пребывание в клубах.

Кержаков уже успел поработать в «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», сербском «Спартаке».

«Все зависит от результата и желания руководства. Только руководство решает, останешься ты работать или нет. Мое дело – ответственно и честно выполнять свою работу, а дальше все зависит именно от решения руководства. Я всегда отдаю себя работе полностью», – сказал Кержаков.