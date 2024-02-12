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    • Кержаков ответил, почему у него не получается закрепиться ни в одном клубе

    Кержаков ответил, почему у него не получается закрепиться ни в одном клубе

    Тренер Александр Кержаков объяснил свое короткое пребывание в клубах.

    • Кержаков уже успел поработать в «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», сербском «Спартаке».

    «Все зависит от результата и желания руководства. Только руководство решает, останешься ты работать или нет. Мое дело – ответственно и честно выполнять свою работу, а дальше все зависит именно от решения руководства. Я всегда отдаю себя работе полностью», – сказал Кержаков.

    • Тренер сообщил, что у него есть предложение от зарубежного клуба.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2024 13:55
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    Комментарии (4)
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    7:1
    1707740170
    ну так, в целом, может занести себе в актив, когда приехал на открывашку с НН, который только вышел в премьер-лигу, и жёстко отодрал хряков. гы-гы!
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    Номэд
    1707743612
    Ибо пахнешь плохо ещё с бо.мжатских времён!
    Ответить
    alp
    1707748078
    да потому что ты чудак, саша, на букву м.
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