Джикия: «Хочу закрыть тему интриг и скандалов и сосредоточиться на интересах «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия попросил закрыть тему его отношений с главным тренером Гильермо Абаскалем.
– Прошло несколько дней после вашего мощного медийного выступления. Какие эмоции сейчас?
– Слушайте, все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Хорошие рабочие отношения. Не будем скрываться, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу. Что и хотим сделать на сборах и в будущем.
Что касается каких-то личных моментов или чего-то, хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», что является для нас самым главным и приоритетным.
- Клуб не торопится продлевать контракт, истекающий летом.
- В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
- Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.