Джикия: «Хочу закрыть тему интриг и скандалов и сосредоточиться на интересах «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия попросил закрыть тему его отношений с главным тренером Гильермо Абаскалем.

– Прошло несколько дней после вашего мощного медийного выступления. Какие эмоции сейчас?

– Слушайте, все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Хорошие рабочие отношения. Не будем скрываться, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу. Что и хотим сделать на сборах и в будущем.

Что касается каких-то личных моментов или чего-то, хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», что является для нас самым главным и приоритетным.