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    • Джикия: «Хочу закрыть тему интриг и скандалов и сосредоточиться на интересах «Спартака»

    Джикия: «Хочу закрыть тему интриг и скандалов и сосредоточиться на интересах «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия попросил закрыть тему его отношений с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    – Прошло несколько дней после вашего мощного медийного выступления. Какие эмоции сейчас?

    – Слушайте, все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Хорошие рабочие отношения. Не будем скрываться, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу. Что и хотим сделать на сборах и в будущем.

    Что касается каких-то личных моментов или чего-то, хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», что является для нас самым главным и приоритетным.

    • Клуб не торопится продлевать контракт, истекающий летом.
    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
    • Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2024 13:37
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    Комментарии (4)
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    JTherry
    1707736458
    "хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов..." а не стоило и открывать эту "тему" через своего горе-агента ещё и в СМИ, чтобы глупо не выглядеть... сами вдвоём "порвали эфир", а теперь "тему закрываете"...) мо-лод-цы, браво..!!! лучший PR-ход и придумать было нельзя для своего подопечного...)))
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    ilichkadr
    1707737518
    Гриня, ты бы лучше держал язык за зубами и коробочку своему агенту прикрыл. Не ровен час останешься не удел не только в Спартаке, но и в РПЛ.
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    Sky Spartak
    1707738445
    Сами обиделись... теперь закроем тему... До этого говорит, что не буду ничего просить (уважаю себя) А сами расплакались...что не дают контракт хороший... За последние годы часто играл плохо... Бабич НААМНОГО лучше...
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    DVOK68
    1707741937
    Так давай сосредотачивайся.Играй.Меньше слов больше игры.
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