Газзаев дал прогноз, вернут ли Россию в международный футбол

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об отстранении России от международного футбола.

Бан России длится 2 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

Ближайший состоится 21 марта против Сербии в Москве.

«С одной стороны, мы видим стремление УЕФА и Александера Чеферина, чтобы для начала российские молодeжные сборные участвовали в международных турнирах. Наверное, есть какие-то противостояние в этом вопросе. Идeт борьба, потому что есть те, кто не согласен с позицией УЕФА. Сначала говорят, что наша молодeжная сборная может участвовать, а потом заявляют другое.

Сложно сказать, с чем это связано. Но руководство и тот же Чеферин настроены на то, чтобы российский футбол вернулся к международным соревнованиям. Уверен, что рано или поздно российский футбол вернeтся на международную арену», – сказал Газзаев.