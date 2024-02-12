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    • Газзаев дал прогноз, вернут ли Россию в международный футбол

    Газзаев дал прогноз, вернут ли Россию в международный футбол

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об отстранении России от международного футбола.

    • Бан России длится 2 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта против Сербии в Москве.

    «С одной стороны, мы видим стремление УЕФА и Александера Чеферина, чтобы для начала российские молодeжные сборные участвовали в международных турнирах. Наверное, есть какие-то противостояние в этом вопросе. Идeт борьба, потому что есть те, кто не согласен с позицией УЕФА. Сначала говорят, что наша молодeжная сборная может участвовать, а потом заявляют другое.

    Сложно сказать, с чем это связано. Но руководство и тот же Чеферин настроены на то, чтобы российский футбол вернулся к международным соревнованиям. Уверен, что рано или поздно российский футбол вернeтся на международную арену», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2024 13:18
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1707739221
    Газзаев, СБРЕЙ УСЫ!!! Нет больше твоим словам веры, ведь ты не сдержал обещание...(
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