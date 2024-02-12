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    Ловчев возмущен позицией Абаскаля по Джикии

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев недоволен позицией главного тренера Гильермо Абаскаля по защитнику Георгию Джикии.

    «Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить.

    Какой результат есть у Абаскаля в чемпионате России? Какие результаты он показывал в других командах? Почему надо принимать на абсолютную веру слова этого человека, который свою теорию не подтверждал до сих пор результатом? То есть надо смириться с этими его словами про левую ногу и принять как должное пребывание в составе Алексиса Дуарте, потому что его нога какая надо нога?» – написал Ловчев.

    • Клуб не торопится продлевать контракт, истекающий летом.
    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
    • Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    12.02.2024 12:52
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    Комментарии (14)
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    Kollljan
    1707733864
    Абаскаль хочет нагнуть борзого грузина.
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    JTherry
    1707733872
    Ловчев снова про "теорию" о наших спецах-тренерах забулькал, а ведь "теория" подтверждает, что наши спецы, выпускники школы тренеров, тоже "никакими результатами не подкреплены" на международном уровне... и противопоставлять знания и умения тренеров-иностранцев нашим тренерам совершенно бессмысленно, поскольку результат, как в Европе, так и в России для тренера сильно зависит от капвложений в команду, в мастеровитых игроков и от их настроя на конкретные игры, а стратегия и тактика по большей части - фикция (туман) для болельщиков... Дуарте и Бабич сейчас сильнее выглядят, чем "наш капитан", и они это подтверждают в каждой игре, игра их конструктивнее и продуктивнее, чем то, что показывает Джикия сейчас на поле...
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    JIEGEHDA
    1707734451
    То есть каждый тренер если хочет свою тактику свою игру своих игроков которые ему нравятся той или иной степени игры или отдачи должен хотя бы разок что-то выиграть ?? Ловчев по ходу тю тю . Тренер решает сам . Два левоногих или правоногих . И ему не надо брать титул чтобы такие как Ловчев остывали и смирились
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    Александр-Каратеев-yandex
    1707736762
    Абаскалю виднее кого ставить, кого не ставить в состав. Он главный тренер, ему виднее кто в какой форме, кто сильнее. А'на каждый чих не на здравствуешься"-это касается претензий Ловчева и других.
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    Cleaner
    1707739449
    Ловчев, не тронь Абаскаля! С таким тренером над Спартаком очень весело РЖЕТСЯ!!!...)))
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    kvm
    1707739472
    почему не гнобят оставшихся 9 правоногих?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707739576
    Ох и посмеёмся мы ещё над политикой рыжего физрука, года хряки брякнутся в пердив. Гыгыгы
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    Купа Купыч
    1707742839
    Ловчева вернули на Матч ТВ, на радостях опять гавкать начал. Не мешай тренеру, ему виднее. Посмотри матч с Кенией и увидишь, что такое Джикия.
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    k611
    1707762929
    Со стороны всегда проще критиковать. Чтобы о чём-то судить, надо быть в системе клуба, знать ситуацию изнутри. Свет клином сошёлся на Джикии что ли. Ладно бы играл надёжно и условный "Тоттенхэм" хотел бы его купить, а тут много шума из ничего...
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