Ловчев возмущен позицией Абаскаля по Джикии

Бывший спартаковец Евгений Ловчев недоволен позицией главного тренера Гильермо Абаскаля по защитнику Георгию Джикии.

«Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить.

Какой результат есть у Абаскаля в чемпионате России? Какие результаты он показывал в других командах? Почему надо принимать на абсолютную веру слова этого человека, который свою теорию не подтверждал до сих пор результатом? То есть надо смириться с этими его словами про левую ногу и принять как должное пребывание в составе Алексиса Дуарте, потому что его нога какая надо нога?» – написал Ловчев.