Газзаев заявил о неспособности состава ЦСКА бороться за чемпионство

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил чемпионские перспективы клуба.

«Если ЦСКА ставит задачу бороться за чемпионство, не думаю, что они проводят хорошую трансферную политику. В каждой линии, особенно в обороне, нужно хотя бы по одному хорошему квалифицированному футболисту. Если нет задачи бороться за первое место, то нынешнего состава достаточно, чтобы бороться за четвeртое-пятое места.

Думаю, ЦСКА работает над тем, чтобы усилиться. Но уже закончился первый этап сборов, начинается второй. Может, кого-то ещe возьмут. Сложно говорить, по каким причинам у ЦСКА нет трансферов. У каждой команды есть свои цели и задачи. Может, команда считает, что нынешний состав может решить задачу борьбы за чемпионство. После завоевания Кубка России и второго места, другой задачи, кроме как чемпионства, не может стоять перед ЦСКА. С этой точки зрения они должны укрепить каждую линию хорошими игроками», – сказал Газзаев.