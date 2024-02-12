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    • Газзаев заявил о неспособности состава ЦСКА бороться за чемпионство

    Газзаев заявил о неспособности состава ЦСКА бороться за чемпионство

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил чемпионские перспективы клуба.

    «Если ЦСКА ставит задачу бороться за чемпионство, не думаю, что они проводят хорошую трансферную политику. В каждой линии, особенно в обороне, нужно хотя бы по одному хорошему квалифицированному футболисту. Если нет задачи бороться за первое место, то нынешнего состава достаточно, чтобы бороться за четвeртое-пятое места.

    Думаю, ЦСКА работает над тем, чтобы усилиться. Но уже закончился первый этап сборов, начинается второй. Может, кого-то ещe возьмут. Сложно говорить, по каким причинам у ЦСКА нет трансферов. У каждой команды есть свои цели и задачи. Может, команда считает, что нынешний состав может решить задачу борьбы за чемпионство. После завоевания Кубка России и второго места, другой задачи, кроме как чемпионства, не может стоять перед ЦСКА. С этой точки зрения они должны укрепить каждую линию хорошими игроками», – сказал Газзаев.

    • Газзаев брал с ЦСКА Кубок УЕФА, РПЛ.
    • Сейчас москвичи идут на 8-м месте.
    • ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2024 12:39
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1707739605
    Газзаев оказался неспособным сдержать слово и СБРИТЬ УСЫ...(
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    Mirak92
    1707747743
    Как бэ и без него понятно .Не верю что в тройку даже зайдем
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