Губерниев – о Джикии: «Увидим его в «Барселоне»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Если Джикия не будет играть за «Спартак», пусть играет хотя бы за «Барселону». У него же наверняка предложений много. Поэтому увидим его на «Камп Ноу», в составе новой команды, футболист он большой – значит, знает, что делает», – сказал Губерниев.