Губерниев – о Джикии: «Увидим его в «Барселоне»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Если Джикия не будет играть за «Спартак», пусть играет хотя бы за «Барселону». У него же наверняка предложений много. Поэтому увидим его на «Камп Ноу», в составе новой команды, футболист он большой – значит, знает, что делает», – сказал Губерниев.
- Клуб не торопится продлевать контракт, истекающий летом.
- В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
- Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.