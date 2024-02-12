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    Губерниев – о Джикии: «Увидим его в «Барселоне»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    «Если Джикия не будет играть за «Спартак», пусть играет хотя бы за «Барселону». У него же наверняка предложений много. Поэтому увидим его на «Камп Ноу», в составе новой команды, футболист он большой – значит, знает, что делает», – сказал Губерниев.

    • Клуб не торопится продлевать контракт, истекающий летом.
    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут) за «Спартак».
    • Агент Вадим Шпинев сказал, что Георгий не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: «Советский спорт»

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    12.02.2024 11:28
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    Комментарии (4)
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    sined1951
    1707731448
    Идиотское высказывание.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1707731493
    Согласен,нынешняя Барса,команда его уровня
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    Давид59
    1707735294
    Или за сборную биатлонистов. На Олимпиаде. Он же спортсмен большой. Пусть выступает.
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    Cleaner
    1707739754
    Ну да, Джикия купит билет и будет ТУРИСТОМ бродить по футбольным достопримечательностям Барселоны!!!...)))
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