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    • Галактионов заявил о «бесценном» влиянии Дзюбы на «Локомотив»

    Галактионов заявил о «бесценном» влиянии Дзюбы на «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о значении форварда Артема Дзюбы для команды.

    – Дзюба сказал, что хочет побить рекорд Кержакова уже этой весной. Эта дополнительная мотивация видна на тренировках и по тому, как он справляется с нагрузкой в свои 35?

    – Вы сами могли здесь заметить, как здорово Дзюба тренируется, как он справляется с нагрузками. Безусловно, есть какие-то индивидуальные моменты, которые нужно корректировать и дозировать, но это мелочи. Я бы выделил его влияние на внутренний микроклимат команды – это бесценно. Только его присутствие, его внимательное отношение к работе не дает остальным ни шанса делать какие-то послабления. То есть Артeм в этом плане большой профессионал и молодец.

    – Со стороны кажется, он очень сконцентрирован на мелочах.

    – Приведу вам пример. На одной из тренировок в Москве у нас был формат коротких игр. И его команда в них уступала. Артeм в жесткой форме спрашивает у партнера: «В чем дело?». Ему отвечают: «Не пошло». Но в понимании Дзюбы нет такого понятия – «не пошло». В нем есть эта ментальность победителя. Он хочет побеждать даже в этих микроматчах на тренировке. Начинается следующая серия – и его команда забивает, они побеждают. Вот об этом мы и говорим.

    У молодых футболистов есть такое, что может «не пойти», что можно что-то сделать некачественно… А посыл Дзюбы – нет, не может «не пойти»: есть только этот миг, то, что было вчера и будет завтра, – неважно. Давать результат надо прямо сейчас, в том числе на тренировке, ведь чудес не бывает: если ты не делаешь это сегодня во время занятия, то не сделаешь это и завтра в игре. Качество тренировочного процесса определяет то, как ты будешь играть.

    • Дзюба в «Локо» год.
    • В этом сезоне у 35-летнего игрока 20 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
    • Сейчас Дзюба отсутствует на сборе «Локомотива» в ОАЭ по личным причинам.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2024 11:20
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