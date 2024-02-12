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    • Галактионов ответил на вопрос про потенциальный трансфер Джикии в «Локо»

    Галактионов ответил на вопрос про потенциальный трансфер Джикии в «Локо»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает некорректным обсуждать возможный приход в команду Георгия Джикии из «Спартака».

    – А есть в России центральный защитник, который бы вам пришелся ко двору?

    – Для меня – есть, но он не продается. А даже если бы и продавался, то его цена была бы неподъемна для нас. Если спросите меня, кто он, то ответ для меня очевиден, но публично называть его не хочу – кто меня хорошо знает, сам догадается.

    – Им бы мог стать Георгий Джикия? Он точно не нужен «Спартаку», а вам необходим центральный «здесь и сейчас».

    – Георгий, безусловно, статусный футболист, но как мы можем говорить об игроке с действующим контрактом, находящимся в расположении другой команды? Говорить о его качестве и перспективах в другом клубе – совершенно некорректно.

    • У Джикии летом истекает контракт.
    • По словам агента Вадима Шпинева, он будет продлен только в случае ухода из «Спартака» главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • Джикия – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2024 09:47
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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1707723424
    А можно ли брать в команду игрока ИЗ СПАРТАКА. Не занесет ли он СВИНОЙ грипп или еще какую инфекцию в свой новый клуб? Тут сто раз подумать нужно!!!...)))
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    alefreddy
    1707724504
    с большим понижением контракта почему бы и не возьмут
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    neim
    1707739584
    Если бы грузин кому-то нужен был, давно договорились бы. Как Круговой из Зенита в ЦСКА. А так, условно конечно, прямая дорога в Ахмат, Крылья Советов, ну может еще в Ростов, который благодаря стараниям Карпина усиленно в пердив смотрит. Московским клубам он точно нё нужен, а питерским и подавно ))).
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