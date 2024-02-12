Галактионов ответил на вопрос про потенциальный трансфер Джикии в «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает некорректным обсуждать возможный приход в команду Георгия Джикии из «Спартака».

– А есть в России центральный защитник, который бы вам пришелся ко двору?

– Для меня – есть, но он не продается. А даже если бы и продавался, то его цена была бы неподъемна для нас. Если спросите меня, кто он, то ответ для меня очевиден, но публично называть его не хочу – кто меня хорошо знает, сам догадается.

– Им бы мог стать Георгий Джикия? Он точно не нужен «Спартаку», а вам необходим центральный «здесь и сейчас».

– Георгий, безусловно, статусный футболист, но как мы можем говорить об игроке с действующим контрактом, находящимся в расположении другой команды? Говорить о его качестве и перспективах в другом клубе – совершенно некорректно.