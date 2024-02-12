Григорий Иванов ответил, перейдет ли Помазун зимой в «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем своего вратаря Ильи Помазуна на фоне интереса «Спартака». Москвичи хотят купить зимой игрока у ЦСКА, которому спортсмен принадлежит.

«У нас Помазун до конца сезона. Никуда он от нас не уйдeт, если что-то невероятное не случится. В контракте написано, что за 15 дней до конца трансферного окна ЦСКА может отозвать Помазуна из аренды. Окно закрывается 22 февраля, уже все дни пропустили, осталось десять дней. Так что никого мы не ищем.

Про лето надо уже спрашивать у ЦСКА, отпустят они его куда-то или нет. Мы здесь никакой роли играть не будем. А сейчас он никуда не уходит и будет доигрывать сезон у нас», – сказал Иванов.