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    • Григорий Иванов ответил, перейдет ли Помазун зимой в «Спартак»

    Григорий Иванов ответил, перейдет ли Помазун зимой в «Спартак»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем своего вратаря Ильи Помазуна на фоне интереса «Спартака». Москвичи хотят купить зимой игрока у ЦСКА, которому спортсмен принадлежит.

    «У нас Помазун до конца сезона. Никуда он от нас не уйдeт, если что-то невероятное не случится. В контракте написано, что за 15 дней до конца трансферного окна ЦСКА может отозвать Помазуна из аренды. Окно закрывается 22 февраля, уже все дни пропустили, осталось десять дней. Так что никого мы не ищем.

    Про лето надо уже спрашивать у ЦСКА, отпустят они его куда-то или нет. Мы здесь никакой роли играть не будем. А сейчас он никуда не уходит и будет доигрывать сезон у нас», – сказал Иванов.

    • 27-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Ильи 18 матчей, 28 пропущенных голов.
    • Запасной вариант «Спартака» на случай срыва Помазуна – Станислав Агкацев из «Краснодара».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.02.2024 09:39
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    Комментарии (2)
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    JTherry
    1707722139
    и в Спартаке не проявляют интереса к позиции вратаря в зимнее ТО, но агенты шороха навели...)
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    Cleaner
    1707739917
    Спартаку даже Урал ОТКАЗАЛ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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