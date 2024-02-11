Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Гранады», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Кристенсен, Ямаль, Педриель, Левандовски.
Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес
«Гранада»: Баталья, Нева, Микел, Мендес, Санчес, Сарагоса, Онгла, Мелендо, Руис, Пельистри, Аресо.
Главный тренер: Александер Медина
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Гранада»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».