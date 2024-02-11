Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Гранады», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Кристенсен, Ямаль, Педриель, Левандовски.

Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

«Гранада»: Баталья, Нева, Микел, Мендес, Санчес, Сарагоса, Онгла, Мелендо, Руис, Пельистри, Аресо.

Главный тренер: Александер Медина

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Гранада»