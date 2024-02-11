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    • «Барселона» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Барселона» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Гранады», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Кристенсен, Ямаль, Педриель, Левандовски.

    Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

    «Гранада»: Баталья, Нева, Микел, Мендес, Санчес, Сарагоса, Онгла, Мелендо, Руис, Пельистри, Аресо.

    Главный тренер: Александер Медина

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Гранада»

    «Барселона» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 13:25
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