Филлипс выразил недовольство поведением Гвардиолы

Полузащитник Калвин Филлипс заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подорвал его уверенность в себе.

Сейчас игрок в аренде в «Вест Хэме».

Калвин провел в «Сити» полтора года.

Он помог команде сделать требл в 2023 году.

«Самый тяжелый момент с Гвардиолой – когда после ЧМ-2022 он сказал мне, что у меня лишний вес. Он был прав, но есть разные способы донесения информации. Пеп был расстроен, что я не приступил к тренировкам сразу после прибытия с ЧМ. Но он меня об этом не попросил. Если бы попросил, то я бы так и сделал.

Это недоразумение, оно сильно ударило по моей уверенности в себе. Я стал хуже чувствовать себя в «Сити». Моя семья, особенно мама, тоже была недовольна этим», – сказал Филлипс.