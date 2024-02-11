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    Филлипс выразил недовольство поведением Гвардиолы

    Полузащитник Калвин Филлипс заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подорвал его уверенность в себе.

    • Сейчас игрок в аренде в «Вест Хэме».
    • Калвин провел в «Сити» полтора года.
    • Он помог команде сделать требл в 2023 году.

    «Самый тяжелый момент с Гвардиолой – когда после ЧМ-2022 он сказал мне, что у меня лишний вес. Он был прав, но есть разные способы донесения информации. Пеп был расстроен, что я не приступил к тренировкам сразу после прибытия с ЧМ. Но он меня об этом не попросил. Если бы попросил, то я бы так и сделал.

    Это недоразумение, оно сильно ударило по моей уверенности в себе. Я стал хуже чувствовать себя в «Сити». Моя семья, особенно мама, тоже была недовольна этим», – сказал Филлипс.

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    Источник: The Sun

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    11.02.2024 11:28
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1707640340
    Они с нами воевать хотят? Надо спросить его маму. :)))
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    Damir07
    1707640865
    Ты тупой? Почему тренер должен просить тебя чтобы ты начал тренироваться когда ты сам знаешь что ты обжирел Наоборот не показываясь ему ты должен сам начать тренироваться и скинуть больше что набрал я уверень тренер и похвалил бы Как тогда он должен тебе сказать письмо написать через почту блин у вас такой зп что вы из спорт залов не должны вылезать а они нет жалучуються что тренер сказал правду
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    Damir07
    1707641009
    Такие как ты после халявы в форму не приходят так и будешь дальше по середникам скидаться А на месте тренера сборной я тебя вообще на евро не взял бы
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    JIEGEHDA
    1707647959
    Гвардиола " Филип брат. Возможно но не точно. Мне кажется брат тебе надо бы похудеть хотя бы пару кг . Пожалуйста брат если у тебя есть возможность ради Бога приходи на тренировку. Филипс без тебя Сити ничего не выиграет .Филипс ты наше всё" Так он это представляет? Не попросил тренироваться и сказал что у него лишний вес. А он обиделся. Терпила
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