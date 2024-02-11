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    • «Вест Хэм» – «Арсенал»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 11 февраля

    «Вест Хэм» – «Арсенал»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 11 февраля

    11 февраля на «Лондон Стэдиум» состоится дерби «Вест Хэм» – «Арсенал». Команды сыграют в рамках 24 тура английской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» значительно сбавил обороты и давненько не побеждал в матчах АПЛ. Последний успех датирован еще 28 декабря. Что любопытно, тогда подопечные Дэвида Мойеса «грохнули» «Арсенал» – 2:0. Невзирая на кризис клуб из Восточного Лондона остается рядом с еврокубковой зоной, располагаясь на 7 месте в таблице Премьер-Лиги.

    «Арсенал»

    На прошлой неделе «Арсенал» добыл важнейшую победу в очном противостоянии с лидером АПЛ «Ливерпулем» (3:1). Команда Микеля Артеты вернулась в чемпионскую гонку, отставая от первой строчки лишь на два балла.

    Личные встречи

    Последние три дерби между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Арсенал»

    Очные противостояния «Вест Хэма» и «Арсенала» частенько радуют достаточно высокой результативностью. Предлагаем выбрать ставку «тотал больше 2,5 голов» (1,72).

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 11:24
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