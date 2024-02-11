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    Зинченко: «Готов играть даже в воротах»

    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко выразил готовность играть на любой позиции.

    – Ты умеешь играть и на позиции левого защитника, и в центре полузащиты. Насколько комфортно адаптироваться к разным ролям?

    – Я много раз отвечал на эти вопросы, но скажу, что где бы меня ни увидел мой тренер, я готов играть где угодно, даже в воротах.

    • «Арсенал» купил украинца у «Манчестер Сити» в 2022 году за 35 миллионов евро.
    • В этом сезоне у Зинченко 27 матчей, гол, 2 ассиста.
    • Игрок выступал в РПЛ за «Уфу».

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    Источник: VBET News

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    11.02.2024 11:18
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
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    Даже в женской лиге.
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