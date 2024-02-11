Зинченко: «Готов играть даже в воротах»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко выразил готовность играть на любой позиции.

– Ты умеешь играть и на позиции левого защитника, и в центре полузащиты. Насколько комфортно адаптироваться к разным ролям?

– Я много раз отвечал на эти вопросы, но скажу, что где бы меня ни увидел мой тренер, я готов играть где угодно, даже в воротах.