Зинченко: «Готов играть даже в воротах»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко выразил готовность играть на любой позиции.
– Ты умеешь играть и на позиции левого защитника, и в центре полузащиты. Насколько комфортно адаптироваться к разным ролям?
– Я много раз отвечал на эти вопросы, но скажу, что где бы меня ни увидел мой тренер, я готов играть где угодно, даже в воротах.
- «Арсенал» купил украинца у «Манчестер Сити» в 2022 году за 35 миллионов евро.
- В этом сезоне у Зинченко 27 матчей, гол, 2 ассиста.
- Игрок выступал в РПЛ за «Уфу».