Уткин высмеял вероятный переход Сутормина из «Зенита» в «Сочи»

Василий Уткин пошутил по поводу карьеры полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Сообщалось, что 30-летний футболист уйдет в аренду в «Сочи» до конца сезона-2023/24.

«Карьера Сутормина прекрасна. «Волгарь» – «Оренбург» – «Зенит» – «Сочи». Кажется, он первый в истории футболист, который работает на метане.

Upd. Кстати, теперь понятно, почему он так и не сыграл за «Рубин». Он просто задыхался; парня спасли!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.