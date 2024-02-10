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    • Уткин высмеял вероятный переход Сутормина из «Зенита» в «Сочи»

    Уткин высмеял вероятный переход Сутормина из «Зенита» в «Сочи»

    Василий Уткин пошутил по поводу карьеры полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

    Сообщалось, что 30-летний футболист уйдет в аренду в «Сочи» до конца сезона-2023/24.

    «Карьера Сутормина прекрасна. «Волгарь» – «Оренбург» – «Зенит» – «Сочи». Кажется, он первый в истории футболист, который работает на метане.

    Upd. Кстати, теперь понятно, почему он так и не сыграл за «Рубин». Он просто задыхался; парня спасли!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
    • При этом в РПЛ он отыграл всего 140 минут.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 млн евро. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    10.02.2024 16:50
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    Комментарии (27)
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    Айболид
    1707576722
    За Рубин не сыграл , но Рубину парочку положил .
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    The only one
    1707578455
    А ветераны Динамо ведут в матче с ветеранами Зенита 14-7. Вот такой был Зенит без газпрёма...
    Ответить
    The only one
    1707578845
    Итого 16-8
    Ответить
    neveldomha
    1707579560
    Только хавноуткин не тонет
    Ответить
    Kollljan
    1707580748
    это тупой юмор.
    Ответить
    DMитрий
    1707583090
    Судя по Васиному объёму, сам он то метана изготавливает огого и кто живет на нём и работает ещё вопрос. Я лишний раз рядом с ним советовал бы не курить.
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    Suvorov71
    1707584277
    Так как воняет питерская помойка, так не воняет не один газ, а тем более газпрём
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707595235
    Нагородил чушь
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    paracetamol
    1707633460
    В Сочи Сутормин станет лидером!
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    Боров мясной
    1707669162
    Про сврй метан кусок жира и говна очевидно высрал! Был от этого жиро-говна хоть один положительный отзыв? только метан и гавно внутри него, наружу это же дерьмо выдаёт!
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