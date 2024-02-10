Уткин высмеял вероятный переход Сутормина из «Зенита» в «Сочи»

Василий Уткин пошутил по поводу карьеры полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Сообщалось, что 30-летний футболист уйдет в аренду в «Сочи» до конца сезона-2023/24.
«Карьера Сутормина прекрасна. «Волгарь» – «Оренбург» – «Зенит» – «Сочи». Кажется, он первый в истории футболист, который работает на метане.
Upd. Кстати, теперь понятно, почему он так и не сыграл за «Рубин». Он просто задыхался; парня спасли!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
- При этом в РПЛ он отыграл всего 140 минут.
- Рыночная стоимость футболиста – 1,5 млн евро. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году.