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    • Агент Сутормина прокомментировал новость о скором переходе в «Сочи»

    Агент Сутормина прокомментировал новость о скором переходе в «Сочи»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не подтвердил, но и не опроверг, что его клиент продолжит карьеру в «Сочи».

    Сообщалось, что 30-летний футболист уйдет в аренду до конца сезона-2023/24.

    «Сутормин переходит в «Сочи»? Пока я могу точно сказать, что у Алексея контракт с «Зенитом» Он сейчас находится в расположении клуба, на сборах в Катаре», – заявил агент.

    • Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
    • При этом в РПЛ он отыграл всего 140 минут.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 млн евро. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2024 15:41
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