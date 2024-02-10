Агент Сутормина прокомментировал новость о скором переходе в «Сочи»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, не подтвердил, но и не опроверг, что его клиент продолжит карьеру в «Сочи».
Сообщалось, что 30-летний футболист уйдет в аренду до конца сезона-2023/24.
«Сутормин переходит в «Сочи»? Пока я могу точно сказать, что у Алексея контракт с «Зенитом» Он сейчас находится в расположении клуба, на сборах в Катаре», – заявил агент.
- Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
- При этом в РПЛ он отыграл всего 140 минут.
- Рыночная стоимость футболиста – 1,5 млн евро. Его контракт с «Зенитом» истекает в 2025 году.