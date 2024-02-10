Экс-защитник «Спартака» не исключил, что Головин станет претендентом на «Золотой мяч»

Бывший футболист «Спартака» Николас Пареха высоко отозвался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
– Во Франции лидером «Монако» стал россиянин Александр Головин, видели его в деле?
– Да, Головин мне очень нравится.
– Может ли он в ближайшее время стать одним из претендентов на «Золотой мяч»?
– Возможно. Это правда, что он хороший игрок, который долгое время выступает во Франции. Его отлично примут в любой европейской лиге.
- 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- Осенью и зимой его несколько раз включали в символические сборные французских изданий.