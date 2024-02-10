Экс-защитник «Спартака» не исключил, что Головин станет претендентом на «Золотой мяч»

Бывший футболист «Спартака» Николас Пареха высоко отозвался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

– Во Франции лидером «Монако» стал россиянин Александр Головин, видели его в деле?

– Да, Головин мне очень нравится.

– Может ли он в ближайшее время стать одним из претендентов на «Золотой мяч»?

– Возможно. Это правда, что он хороший игрок, который долгое время выступает во Франции. Его отлично примут в любой европейской лиге.