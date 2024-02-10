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    • Экс-защитник «Спартака» не исключил, что Головин станет претендентом на «Золотой мяч»

    Экс-защитник «Спартака» не исключил, что Головин станет претендентом на «Золотой мяч»

    Бывший футболист «Спартака» Николас Пареха высоко отозвался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

    – Во Франции лидером «Монако» стал россиянин Александр Головин, видели его в деле?

    – Да, Головин мне очень нравится.

    – Может ли он в ближайшее время стать одним из претендентов на «Золотой мяч»?

    – Возможно. Это правда, что он хороший игрок, который долгое время выступает во Франции. Его отлично примут в любой европейской лиге.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Осенью и зимой его несколько раз включали в символические сборные французских изданий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2024 12:46
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    Комментарии (7)
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    СпорЦмен
    1707561497
    Ну ребят, это же говорит экс-срамтаковец. В этом интервью клиника.
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    FRZZ
    1707570939
    Это даже не смешно…
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