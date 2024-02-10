Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Жена Смолова рассказала об отношении к алкоголю после рождения дочери

    Жена Смолова рассказала об отношении к алкоголю после рождения дочери

    Карина Истомина, супруга форварда «Динамо» Федора Смолова, порассуждала об употреблении алкоголя и запрещенных веществ.

    «Хочется ли выпить, когда шумит застолье? На самом деле, когда в руке бокал, то в целом разницы я не чувствую между алкоголем и детским шампанским. Тут важен сам ритуал, а по вкусу алкоголя или опьянению я не скучаю.

    Спустя три года я иногда выпиваю бутылку безалкогольного пива, когда ем что-то соленое. Именно по тому теплу, которое расплывается по желудку тоски нет. Но вот апероль, виски сауэр и блади мэри мне очень нравились! И вирджин мэри – если что это просто томатный сок с перцем и сельдереем.

    Тоска иногда есть по «веселью». Смотришь на всех со стороны, а им так весело, а мне уже спать хочется и с людьми я уже наобщалась. С трезвостью я еще больше поняла, что я интроверт. Я от социализации разряжаюсь.

    По веществам точно не скучаю и тяги нет. На самом деле очень мне помогло появление Лоры. Я не вижу смысла в том, чтобы выпивать и что-то портить, потому что у меня теперь нет ни одиночества, ни пустоты.

    Я чувствую себя цельным человеком, который готов дарить любовь близким», – написала Истомина в своем телеграм-канале.

    • В этом сезоне Смолов забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Динамо» истекает 30 июня. В нем прописана опция продления на год.
    • Федор и Карина женилась в прошлом году. В ноябре у них родилась дочь.

    Новости по теме
    Смолов раскрыл, чем займется после завершения карьеры 3
    Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе 3
    Бывшая девушка Смолова Лопырева похвасталась соблазнительной грудью в купальнике 10
    Источник: телеграм-канал Карины Истоминой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2024 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Taps
    1707552648
    Кому этот бред на футбольном сайте интересен ? Вали в женские журналы ...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+