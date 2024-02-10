Жена Смолова рассказала об отношении к алкоголю после рождения дочери

Карина Истомина, супруга форварда «Динамо» Федора Смолова, порассуждала об употреблении алкоголя и запрещенных веществ.

«Хочется ли выпить, когда шумит застолье? На самом деле, когда в руке бокал, то в целом разницы я не чувствую между алкоголем и детским шампанским. Тут важен сам ритуал, а по вкусу алкоголя или опьянению я не скучаю.

Спустя три года я иногда выпиваю бутылку безалкогольного пива, когда ем что-то соленое. Именно по тому теплу, которое расплывается по желудку тоски нет. Но вот апероль, виски сауэр и блади мэри мне очень нравились! И вирджин мэри – если что это просто томатный сок с перцем и сельдереем.

Тоска иногда есть по «веселью». Смотришь на всех со стороны, а им так весело, а мне уже спать хочется и с людьми я уже наобщалась. С трезвостью я еще больше поняла, что я интроверт. Я от социализации разряжаюсь.

По веществам точно не скучаю и тяги нет. На самом деле очень мне помогло появление Лоры. Я не вижу смысла в том, чтобы выпивать и что-то портить, потому что у меня теперь нет ни одиночества, ни пустоты.

Я чувствую себя цельным человеком, который готов дарить любовь близким», – написала Истомина в своем телеграм-канале.