Мостовой оценил прогресс Головина в «Монако»

Александр Мостовой высказался об успехах российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

«Конечно, Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист.

Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» – у него там шикарная жизнь.

Если проведет всю карьеру там, то это тоже неплохо. Но хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня», – заявил Мостовой.