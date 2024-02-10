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    Мостовой оценил прогресс Головина в «Монако»

    Александр Мостовой высказался об успехах российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

    «Конечно, Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист.

    Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» – у него там шикарная жизнь.

    Если проведет всю карьеру там, то это тоже неплохо. Но хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня», – заявил Мостовой.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Осенью и зимой его несколько раз включали в символические сборные французских изданий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.02.2024 08:58
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