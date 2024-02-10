Мостовой оценил прогресс Головина в «Монако»

Александр Мостовой высказался об успехах российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».
«Конечно, Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист.
Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» – у него там шикарная жизнь.
Если проведет всю карьеру там, то это тоже неплохо. Но хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня», – заявил Мостовой.
- 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- Осенью и зимой его несколько раз включали в символические сборные французских изданий.