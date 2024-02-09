Смолов раскрыл, чем займется после завершения карьеры

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о планах на будущее.
«План после завершения карьеры? Планирую путешествовать, а потом пойти учиться.
Долгое путешествие? Да, побывать в местах, в которые не рискнул поехать, так как отпуск один и хочется провести его в тeплых странах.
По поводу учeбы. Посмотрю, какие курсы будут доступны, но это будет направление спортивного менеджмента.
Планирую ли я быть тренером? На сегодняшний день – нет», – заявил Смолов.
- В этом сезоне динамовец забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня. В нем прописана опция продления на год.
- Сегодня, 9 февраля, Смолов отметил 34-летие.