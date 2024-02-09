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    Смолов раскрыл, чем займется после завершения карьеры

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о планах на будущее.

    «План после завершения карьеры? Планирую путешествовать, а потом пойти учиться.

    Долгое путешествие? Да, побывать в местах, в которые не рискнул поехать, так как отпуск один и хочется провести его в тeплых странах.

    По поводу учeбы. Посмотрю, какие курсы будут доступны, но это будет направление спортивного менеджмента.

    Планирую ли я быть тренером? На сегодняшний день – нет», – заявил Смолов.

    • В этом сезоне динамовец забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня. В нем прописана опция продления на год.
    • Сегодня, 9 февраля, Смолов отметил 34-летие.

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    Источник: С&C Show

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    09.02.2024 23:47
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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1707512552
    Лягушка путешественница ) на самом деле хорошее желание
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    fakeid
    1707514839
    есть пример артемия лебедева, который побывал вообще во всех странах мира, даже в островных, где всё население - твое воинствующих автоматчиков. но то давно было, рунет уж и не помнит. если федя подойдёт к вопросу сознательно, повторит маршрут и выложит на ютуб - сразу же подпишусь.
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    neim
    1707563039
    Будет потом, как Мостовой, всем рассказывать, что готов стать тренером, но почему-то не зовут и не берут ...
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