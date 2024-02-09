Смолов раскрыл, чем займется после завершения карьеры

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о планах на будущее.

«План после завершения карьеры? Планирую путешествовать, а потом пойти учиться.

Долгое путешествие? Да, побывать в местах, в которые не рискнул поехать, так как отпуск один и хочется провести его в тeплых странах.

По поводу учeбы. Посмотрю, какие курсы будут доступны, но это будет направление спортивного менеджмента.

Планирую ли я быть тренером? На сегодняшний день – нет», – заявил Смолов.