Джикия подробно рассказал о своих отношениях с Абаскалем

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о предполагаемом конфликте с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
«Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой я оказался. Но у нас нормальные и рабочие отношения с Абаскалем.
Не ухудшились ли они после интервью? Посмотрим. Прошло три-четыре дня.
Думаю, что я перестал играть не только по игровым причинам. Почему? Возможно что-то личное, но я не могу это утверждать. Но я никогда не подойду сам, не буду узнавать, в чeм проблема.
Наш разговор с Абаскалем состоялся недавно. 2 марта стартует чемпионат, у нас будут важные игры. Мы будем вместе к этому готовиться. Мне главное сделать все от себя зависящее.
Возможно, где-то я перестал играть по качествам, где-то по личным причинам. Главное все жизненные ситуации пройти с честью», – сказал футболист.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.