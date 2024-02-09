Джикия подробно рассказал о своих отношениях с Абаскалем

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о предполагаемом конфликте с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой я оказался. Но у нас нормальные и рабочие отношения с Абаскалем.

Не ухудшились ли они после интервью? Посмотрим. Прошло три-четыре дня.

Думаю, что я перестал играть не только по игровым причинам. Почему? Возможно что-то личное, но я не могу это утверждать. Но я никогда не подойду сам, не буду узнавать, в чeм проблема.

Наш разговор с Абаскалем состоялся недавно. 2 марта стартует чемпионат, у нас будут важные игры. Мы будем вместе к этому готовиться. Мне главное сделать все от себя зависящее.

Возможно, где-то я перестал играть по качествам, где-то по личным причинам. Главное все жизненные ситуации пройти с честью», – сказал футболист.