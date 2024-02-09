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    Джикия подробно рассказал о своих отношениях с Абаскалем

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о предполагаемом конфликте с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

    «Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой я оказался. Но у нас нормальные и рабочие отношения с Абаскалем.

    Не ухудшились ли они после интервью? Посмотрим. Прошло три-четыре дня.

    Думаю, что я перестал играть не только по игровым причинам. Почему? Возможно что-то личное, но я не могу это утверждать. Но я никогда не подойду сам, не буду узнавать, в чeм проблема.

    Наш разговор с Абаскалем состоялся недавно. 2 марта стартует чемпионат, у нас будут важные игры. Мы будем вместе к этому готовиться. Мне главное сделать все от себя зависящее.

    Возможно, где-то я перестал играть по качествам, где-то по личным причинам. Главное все жизненные ситуации пройти с честью», – сказал футболист.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 21:44
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    Комментарии (6)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707505726
    Главное остаться и ждать нового тренера
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    ivany4
    1707506488
    Думаю, что я перестал играть не только по игровым причинам. Почему? Возможно что-то личное, но я не могу это утверждать. Но я никогда не подойду сам, не буду узнавать, в чeм проблема.))) Такие вот они горячие южные парни. Все должны угадывать и исполнять все его желания и намерения.))
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    andrei-sarap-yandex
    1707506674
    ГЛАВНОЕ играть а не НЫТЬ как баба.....российский паспорт вот его защита ...игрок ГАДЖИЕВА С АМКАРОМ бей-беги самый противный тренер
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    fakeid
    1707510254
    джикии лучше ссимулировать перелом ноги перед 2 марта. типа: а чо - я ни чо, не играл, в семёрочке не виноват. и это будет правильно.
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    моэм
    1707538439
    Думаю в душе Жора называет Абаскаля козлом и сволочью а на людях обязан соблюдать перенятую от запада ЛИЦЕМЕРНУЮ политкорректность....хорошо хоть у агента руки развязаны для выражения некоторых мыслей игрока .
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    andr45
    1707552095
    Судя по поступкам Жорика, и не только в сиюминутной ситуации, он и ЧЕСТЬ понятия несовместимые( Он предал Рассказова, Айртона, ... А теперь на потеху шелкоперам предает Спартак
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