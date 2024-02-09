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    • Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе

    Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил возможное появление нового наказания в футболе.

    • Речь идет о синей карточке.
    • Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

    «Моя общая идея заключается в том, чтобы попытаться упростить правила настолько, насколько это возможно.

    Упростить свод правил, который с каждым годом становится все сложнее. Я не знаю, усложнит ли [синяя] карточка работу судей», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    09.02.2024 16:32
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    Комментарии (8)
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    bratskij
    1707487627
    Бредовее ничего не слышал.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707487786
    Прикольная тема))
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    СпорЦмен
    1707487927
    Лучше вести систему с розгами. Все перестанут правила нарушать. Терновые розги вымоченные в соли. :)))
    Ответить
    Semenycch
    1707488112
    Как эксперимент стоит попробовать на молодежных командах, команды мастеров лучше не трогать! Кстати, как там по Израилю дела? Почему команды Израиля до сих пор проводят международные матчи?
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    WE ARE FOR PETER
    1707489363
    Для тренеров карточку придумать тоже нужно)
    Ответить
    Ziklop
    1707491323
    синими карточками можно загнобить любую команду! судьям раздолье будет, оправдать её гораздо легче чем пенальти левый.
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