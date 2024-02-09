Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил возможное появление нового наказания в футболе.

Речь идет о синей карточке.

Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

«Моя общая идея заключается в том, чтобы попытаться упростить правила настолько, насколько это возможно.

Упростить свод правил, который с каждым годом становится все сложнее. Я не знаю, усложнит ли [синяя] карточка работу судей», – сказал Анчелотти.