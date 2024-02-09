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    Моуринью: «Никто не может тренировать Месси»

    Жозе Моуринью ответил, есть ли у него желание поработать с Лионелем Месси.

    «Мне не довелось тренировать Месси, но никто не может его тренировать. Глупо думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился со всем и уже все знает.

    Лео даже может научить вас некоторым вещам. Вы можете только сказать, что удостоились чести иметь его в составе», – сказал Моуринью.

    • 36-летний Месси с прошлого года выступает в МЛС за «Интер Майами».
    • Ранее он играл за «Барселону» и «ПСЖ».
    • Моуринью в январе уволили из «Ромы».

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: Goal

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    09.02.2024 15:15
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    Комментарии (1)
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    Игорь N5
    1707592283
    Такое ощущение, что Месси - теннисист… Который один в поле воин, и сам знает, как играть. Да и то, я уверен, что даже условный Великий Федерер никогда бы не признал абсолютное отсутствие необходимости в тренере. И тот же наш Великий Емельяненко никогда не отказался от хорошего тренера. Взгляд на игру тренера и взгляд игрока - абсолютно разные вещи. Теперь хоть понятно, что Мауриньо либо не так уж и хорош, каким казался, раз признается в своей беспомощности, либо знатный жополиз, старающийся не выпадать из мейнстрима. Когда уже наконец футбольный мир перестанет носить на руках Месси. Он не изобрел лекарство от рака, не открыл новый закон физики, он не спас мир от BOЙNbI, он просто пинает мяч. Да, получше большинства людей в мире. Но это прос
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