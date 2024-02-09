Моуринью: «Никто не может тренировать Месси»

Жозе Моуринью ответил, есть ли у него желание поработать с Лионелем Месси.

«Мне не довелось тренировать Месси, но никто не может его тренировать. Глупо думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился со всем и уже все знает.

Лео даже может научить вас некоторым вещам. Вы можете только сказать, что удостоились чести иметь его в составе», – сказал Моуринью.

36-летний Месси с прошлого года выступает в МЛС за «Интер Майами».

Ранее он играл за «Барселону» и «ПСЖ».

Моуринью в январе уволили из «Ромы».

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