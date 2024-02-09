У Абаскаля и Амарала возникли разногласия из-за трансфера опорника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль негативно относится к идее подписания опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба Томаш Амарал.
По данным Metaratings.ru, Абаскаль иначе видит футбол «Спартака» и отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Амарал пытается убедить тренера в обратном.
- «Спартак» после 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.
- Амарал стал спортивным директором «Спартака» с 1 января, сменив на этом поста Пола Эшуорта, занявшего должность технического директора.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
- Ранее сообщалось об интересе клуба к 21-летнему аргентинскому хавбеку Эсекьелю Фернандесу из «Боки Хуниорс».