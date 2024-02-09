У Абаскаля и Амарала возникли разногласия из-за трансфера опорника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль негативно относится к идее подписания опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба Томаш Амарал.

По данным Metaratings.ru, Абаскаль иначе видит футбол «Спартака» и отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Амарал пытается убедить тренера в обратном.