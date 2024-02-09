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    • У Абаскаля и Амарала возникли разногласия из-за трансфера опорника

    У Абаскаля и Амарала возникли разногласия из-за трансфера опорника

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль негативно относится к идее подписания опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба Томаш Амарал.

    По данным Metaratings.ru, Абаскаль иначе видит футбол «Спартака» и отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места. Амарал пытается убедить тренера в обратном.

    • «Спартак» после 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.
    • Амарал стал спортивным директором «Спартака» с 1 января, сменив на этом поста Пола Эшуорта, занявшего должность технического директора.
    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Ранее сообщалось об интересе клуба к 21-летнему аргентинскому хавбеку Эсекьелю Фернандесу из «Боки Хуниорс».

    Источник: Metaratings.ru

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    09.02.2024 13:30
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    Комментарии (23)
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    TIMOTHY
    1707474953
    Началось визжание натовское)) в свинарнике)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707475433
    Два свинорылых качать начали в цирке))
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    Cleaner
    1707479316
    АБАСКАЛЬ и АМАРАЛ! Вот Спартак себе СОТРУДНИКОВ набрал!!! От одних имен РЖАТЬ хочется!!!...)))
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    NewLife
    1707479505
    Когда же уберут этого упрямого недотренера. Все беды в команде от непрофессионального управления предыдущим и нынешним руководством, которое, конечно, видит, что клуб идет вниз и вместо того чтобы честно заявить, что не готово признавать и исправлять ошибки и платить громадную неустойку, трусливо несет байду, мол мы доверяем тренеру и надо дать ему возможность поработать.
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    andr45
    1707479610
    По сведениям известного инсайдера Ивана Арпова одна из уборщиц офиса Спартака страдает диарией. Говорят, что сотрудник издания Metaratings.ru срочно отправлен в офис клуба с двумя рулонами туалетной бумаги Zewa, чтобы взять интервью о состоянии кишечного тракта Джикии.
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    СпорЦмен
    1707480366
    Когда в товарищах согласия нет, тогда это срамтак! Виноват, конечно Зенит. Мы вам, еще одного завербованами нами прислали. Это, чтобы Абаскаль один не скучал! :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707480662
    Грызня пауков в банке продолжается. Запасаемся попкорном! Гыгыгы
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    JTherry
    1707481165
    насколько я понимаю, разногласия возникли по поводу выбора из возможных трансферов в опорную зону - Э.Фернандеса, С.Хессе и П.Майя - кого выбрать (тут главное - что есть выбор), и кого вместе с тем отправить - "на выход" (Мозес, Мартинс)... что-то "газовый" метарейтингс не договаривает...)
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