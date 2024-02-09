Мостовой: «Кто такой Абаскаль для Джикии? Авторитет?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Понимаю Георгия и его агента. Когда тебя обвиняют и закапывают… В каких-то матчах его можно было и выпустить. Но его даже не выпускали.

Мы говорим про капитана команды, одного из самых возрастных игроков. Он тоже должен свой характер показать. На его месте я, возможно, тоже поступил бы точно так же, в этом ничего такого нет.

Кто такой Абаскаль для Джикии? Авторитет? Ну конечно же нет, елки-палки. Он только год назад узнал, что такой человек вообще существует.

Разве Абаскаль в футбол играл? Нет. Что он может показать? Просто волей судьбы так получилось, что руководит в «Спартаке». Беда, но что сделать. Джикия может послать Абаскаля и подпишет контракт с кем угодно», – сказал Мостовой.