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    Мостовой: «Кто такой Абаскаль для Джикии? Авторитет?»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

    «Понимаю Георгия и его агента. Когда тебя обвиняют и закапывают… В каких-то матчах его можно было и выпустить. Но его даже не выпускали.

    Мы говорим про капитана команды, одного из самых возрастных игроков. Он тоже должен свой характер показать. На его месте я, возможно, тоже поступил бы точно так же, в этом ничего такого нет.

    Кто такой Абаскаль для Джикии? Авторитет? Ну конечно же нет, елки-палки. Он только год назад узнал, что такой человек вообще существует.

    Разве Абаскаль в футбол играл? Нет. Что он может показать? Просто волей судьбы так получилось, что руководит в «Спартаке». Беда, но что сделать. Джикия может послать Абаскаля и подпишет контракт с кем угодно», – сказал Мостовой.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.02.2024 09:37
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    Комментарии (14)
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    СпорЦмен
    1707461069
    Абаскаль умничка! Должно бомбить не только одного Мостового, должны стонать все фанаты срамтака. :))) И потом, еще на 1 сезон!
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    Дубина
    1707463388
    Саша тебе надо в больничке полежать пару месяцев отдохнуть( Совсем крышу снесло.
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    FRZZ
    1707466454
    Бомбардиру видимо не о чем писать, надоела тема Джикии.
    Ответить
    SLADE2019
    1707467343
    Что то совсем тебе, Александр нелюбовь к Абаскалю глаза затмевает. Ну а Джикия кто такой? Почему его Абаскаль должен выпускать? Кто тренер? Да и объективно запас Джикии не особо портит показатели команды. А я лично на тему Джикии призываю спартаковских болельщиков больше не отвлекаться.
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    BoevStas1
    1707468365
    В каких то матчах его можно было выпустить...Саша ты дурень!!!У человека 2 млн не рублей зп...и на хрена он нужен в каких то матчах...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707471438
    Рыжий физрук это случайное недоразумение в российском футболе. Только в срамтаке могут подписывать таких лузеров как он и подобных игроков. Гыгыгы
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    andr45
    1707472749
    И с каким же клубом Жорик может подписать контракт? Разве, что с Балтикой) Там Игнашевич, может быть,и сможет подучить парнишку)
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    zigbert
    1707475130
    Как всегда Мостовой лезет со своими высказываниями. Но ведь сам начинающий тренер может столкнуться с такой ситуацией и как поведет себя в этом случае Мостовой?
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    Купа Купыч
    1707476122
    Кто такой Мостовой для Абаскаля? Дурень **** с немытой головой.
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    Январь 59
    1707476812
    Тандем Джикия -Абаскаль побили все рекорды Дзюбы и Головина. Каждый день три-четыре специалиста обсуждают эту тему. Уже просто надоело. Спартак другой темы для своей рекламы найти не может.
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