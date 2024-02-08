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    Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил игру Алексея Миранчука за «Аталанту».

    «С Лeшей мы на связи, поздравляем друг друга со всеми праздниками. Очень рад за него и скучаю по-человечески. Он попал в такую атлетичную команду, где надо много пахать. А Лeха не такого плана футболист, у него другие сильные качества. Видимо, сейчас привык ко всем требованиям.

    Как по мне, он на сегодняшний день – лучший игрок «Аталанты». Лучший! И возникает вопрос: а почему ему раньше-то не давали шанс? Просто дать четыре-пять игр, чтобы человек себя показал, чтобы привык к требованиям… А ему давали там по 10–15 минут. Что за это время сделаешь?» – сказал Баринов.

    • Миранчук в Бергамо с 2020 года.
    • В этом сезоне у Алексея 19 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
    • Игрок стоит 7,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2024 23:10
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