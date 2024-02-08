Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил игру Алексея Миранчука за «Аталанту».

«С Лeшей мы на связи, поздравляем друг друга со всеми праздниками. Очень рад за него и скучаю по-человечески. Он попал в такую атлетичную команду, где надо много пахать. А Лeха не такого плана футболист, у него другие сильные качества. Видимо, сейчас привык ко всем требованиям.

Как по мне, он на сегодняшний день – лучший игрок «Аталанты». Лучший! И возникает вопрос: а почему ему раньше-то не давали шанс? Просто дать четыре-пять игр, чтобы человек себя показал, чтобы привык к требованиям… А ему давали там по 10–15 минут. Что за это время сделаешь?» – сказал Баринов.