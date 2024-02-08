Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов 2023 года (Sportico)

    Журнал Sportico подсчитал доходы спортсменов по итогам 2023 года. Десятка самых высокооплачиваемых представителей выглядит так.

    1. Криштиану Роналду (футбол) – заработал 275 миллионов долларов в 2023 году.

    2. Хон Рам (гольф) – 203.

    3. Лионель Месси (футбол) – 130.

    4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 125,7.

    5. Килиан Мбаппе (футбол) – 125.

    6. Неймар (футбол) – 121.

    7. Стефен Карри (баскетбол) – 98,9.

    8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4.

    9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 86,9.

    10. Патрик Мэхоумс (американский футбол) – 84,3.

    Новости по теме
    Роналду прокомментировал гол команде Билича
    Сына Роналду чествовали перед матчем «Аль-Насра»
    Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить команду Билича 1
    Источник: Sportico

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2024 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+