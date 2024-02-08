Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов 2023 года (Sportico)

Журнал Sportico подсчитал доходы спортсменов по итогам 2023 года. Десятка самых высокооплачиваемых представителей выглядит так.

1. Криштиану Роналду (футбол) – заработал 275 миллионов долларов в 2023 году.

2. Хон Рам (гольф) – 203.

3. Лионель Месси (футбол) – 130.

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 125,7.

5. Килиан Мбаппе (футбол) – 125.

6. Неймар (футбол) – 121.

7. Стефен Карри (баскетбол) – 98,9.

8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4.

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 86,9.

10. Патрик Мэхоумс (американский футбол) – 84,3.