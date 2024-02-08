Рабинер сравнил Джикию с Цымбаларем и Тихоновым

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию вокруг бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.
«В том, что происходит вокруг Георгия Джикии, нет ничего нового. Сколько уже лет капитаны уходят из «Спартака» плохо. Начиная еще с золотых времен, с Ильи Цымбаларя с Андреем Тихоновым», – написал Рабинер.
- Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.