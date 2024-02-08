Рабинер сравнил Джикию с Цымбаларем и Тихоновым

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию вокруг бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«В том, что происходит вокруг Георгия Джикии, нет ничего нового. Сколько уже лет капитаны уходят из «Спартака» плохо. Начиная еще с золотых времен, с Ильи Цымбаларя с Андреем Тихоновым», – написал Рабинер.