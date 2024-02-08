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    Рабинер сравнил Джикию с Цымбаларем и Тихоновым

    Обозреватель и писатель Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию вокруг бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.

    «В том, что происходит вокруг Георгия Джикии, нет ничего нового. Сколько уже лет капитаны уходят из «Спартака» плохо. Начиная еще с золотых времен, с Ильи Цымбаларя с Андреем Тихоновым», – написал Рабинер.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его клиент покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    08.02.2024 22:31
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    Комментарии (11)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707422446
    Вот тебе и на!! Незаинтересованный человек погнал на свинарник!)) Так про это все знают кроме спартачей! В Спартаке так,чуть не так отработанный материал,говорил Романцев!) Там не люди а материал,сначала рабочий,потом отработанный) ужас а не команда
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    VPERDIV SPARTAK
    1707423631
    Кроме капитанов сливали и Титова...вначале хвалят потом гнобят
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    ZAITZEFF2011
    1707439353
    Джикия*********** ПЫЛЬ Цымбаларя и Титова
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